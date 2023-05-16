全台近年掀起一股賞花熱潮，除了觀賞櫻花、油桐花外，新北市景觀處也公開轄內繡球花的打卡熱點，分別是萬里區的高家繡球花田、坪林區的石牌縣界公園，兩處景觀花團錦簇，每逢假日都吸引大批網美搶拍。（景觀處提供）

每年5至7月是繡球花開時期，全台近年掀起一股賞花熱潮，除了觀賞櫻花、油桐花外，新北市景觀處也公開轄內繡球花的打卡熱點，分別是萬里區的高家繡球花田、坪林區的石牌縣界公園，兩處景觀花團錦簇，每逢假日都吸引大批網美搶拍。

景觀處指出，繡球花是夏季花卉，為常見的園藝、裝飾花卉，因為外型像是古代喜慶的繡球而得名，今年萬里繡球花季已邁入第3個年頭，該處擁有全台最大的露天繡球花花卉園區，民眾可在近萬坪的花田農場看見各色各樣的繡球花。

另外，北宜公路制高點的石牌縣界公園，位處在新北市和宜蘭縣的交界，該處在花季期間人車絡繹不絕，萬紫千紅的景象，美不勝收，成為打卡必拍的背景。

景觀處表示，每朵花背後都有祝福花語，繡球花有著圓滿、團聚之意，外型可窺見花語象徵意涵，無論是外觀或背後花語意義都令人嚮往，美景搭配美照也成為IG的熱門限動。

景觀處長林俊德表示，5至7月繡球花季期間適逢夏日豔陽高照，呼籲民眾做好防曬、補水，避免中暑，相關賞花活動及新北市境內花況資訊可至「賞花快報」FB紛絲專頁（https://www.facebook.com/ntpcflowernews）頁瀏覽，掌握即時花況。