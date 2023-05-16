桃園福容大飯店消費滿6000，加碼再送6000。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

尊爵大飯店住宿即贈超值好禮。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

中壢米提大飯店住宿即贈超值好禮。(業者提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市觀光旅遊局號召旅宿業者響應普發現金政策，超過30間飯店、民宿推出住房、餐飲6000放大術，有一泊二食、買一送一、加碼送6000等，預估平日住房率提高2成以上，端午節4天連續假期許多飯店訂房率也已逼近9成，呼籲遊客趕快訂房，來桃園輕旅行，好吃又好玩，犒賞自己就趁這一波！

桃園市觀光旅遊局長周柏吟表示，疫後國旅復甦觀旅局力拼桃園觀光，為迎接即將於桃園舉辦的世界客家博覽會，並強化桃園好棧品牌推動，將擴大舉辦入住桃園優質旅宿抽獎活動，更藉由全民共享經濟成果普發6000元串連旅宿業者共同推出旅宿優惠，以搶攻商機、提升觀光效益。

南方莊園渡假飯店和福容大飯店桃園館推出消費滿6000，加碼再送6000；福容中壢館則是尊榮套房平日住一晚再送一晚，只要6000元。住都大飯店、福容大飯店桃園機捷A8店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、福華石門水庫渡假飯店、秘境41民宿、大溪老城四季行館等多家業者，紛紛推出一泊二食優惠專案。

捷適商旅旅宿消費滿額，贈平日雙人房1晚；168inn旅館聯盟則推出訂房輸入折扣碼現享折扣；至於COZZI Blu和逸飯店桃園館、尊爵大飯店、尊爵天際大飯店、名人堂花園大飯店、渴望會館、中壢米堤大飯店、桂林商務旅館、旅居文旅(中壢館)等多家旅宿也推出住宿即贈超值好禮優惠活動。

周柏吟表示，桃園擁有豐富的人文及自然景觀，如大溪老城區、橫山書法藝術館、角板山行館、拉拉山神木、觀音草漯沙丘、永安海螺文化體驗園區等，更有緊接於桃花季後的拉拉山水蜜桃季，都是受遊客喜愛、必訪的景點，得天獨厚的環境，再加上許多特色民宿、旅館，可望藉由「桃園旅宿6000加值專案」，提升住房率。

像是端午節連續假期長達4天，桃園有許多觀光類型飯店如COZZI Blu和逸飯店桃園館、名人堂花園大飯店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店等，可望達9成以上住房率。許多業者也推出平日優惠方案，推廣平日住宿商機，遊客也可規畫平日悠閒又超值的行程，期望平日住房率增加2成以上。

桃園多元的住宿選擇，不論是適合親子共遊渡假飯店，亦或是高人氣的特色旅宿，都很適合安排家庭出遊或是呼朋引伴來趟小旅行，眾多優惠只到6月底，有出遊計畫又想省荷包的民眾，千萬別錯過。

更多優惠詳情，請上桃園觀光導覽網：https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/news/4507