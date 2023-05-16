另一方面，中國人民銀行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，16日開展人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率繼續持穩在2％。公開市場連續8日維持該地量操作，完全對沖當日逆回購到期。

不過，由於中期借貸便利（MLF）到期錯位影響，16日全口徑淨回籠1千億元。人行15日已經對本月到期MLF開展1,250億元的小幅增量續做。

據路透統計，本周逆回購到期總額120億元，除了15日有40億元逆回購到期外，16日至19日每日均為20億元到期。