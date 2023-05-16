泰國14日國會大選由在野黨獲勝，外界關切未來的台泰關係。外交部今天表示，我國將會在台泰雙方既有量良好合作基礎上，深化與泰國新政府的合作關係，共同為區域繁榮、和平、穩定做出貢獻。

泰國14日國會大選結果出爐，由軍政府為班底的執政聯盟遭受嚴重挫敗，僅獲15％席次，以前進黨（MFP）及為泰黨為首的在野黨派，贏得多數席次，可望組成建立聯合政府，終結自2014年軍方政變以來的渾沌政局，前進黨領袖皮塔也表示，已經準備好成為泰國下任總理。

外界關切現有台泰關係是否生變？或是能進一步深化與泰國的交流。對此，外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會中表示，泰國在5月14日順利舉行國會大選，選舉過程再次展現泰國人民的民主素養，我國政府對泰國順利完成選舉實踐民主申致賀忱。

他說，台灣與的泰國在經貿、觀光、農業、教育，以及勞務等領域交流合作密切，我國將在台泰雙方既有量良好合作基礎上，深化與泰國新政府的合作關係，共同為區域繁榮、和平、穩定做出貢獻。