美國財政部最新公佈的國際資本流動報告（TIC）顯示，身為美國的第二大海外債主的大陸，3月美債持有量從2月的8488億美元升至8693億美元，終結連續7個月美債規模下降的走勢。而2月持有8437億美元也是2010年5月以來的最低水準。

另身為第一大債主的日本，3月持有美債規模也回升至1兆870億美元，高於2月的1兆820億美元。值得注意的是，日本在2022年的大部分時間裡一直在拋售美國國債，以幫助提振疲軟的日元。

根據大陸財聯社報導，觀察3月外國對美國國債的購買量升至兩年最高水準，整體持有量增至7兆573億美元，較上月7兆343億美元增加約2300億美元。包含兩大債主國的大陸和日本雙雙增持，主因分析來自投資者在3月美國的銀行業危機中搶購具有避險功能的美國政府債券。

道明證券（TD Securities）駐紐約高級利率策略師Gennadiy Goldberg表示，3月美國國債的單度增持規模為2021年6月以來最大。他說由於銀行業壓力，投資者當時正在降低風險，包含大陸與日本都買了很多。由英國或通過英國的購買也很有意思，這表明對沖基金都在買美債。