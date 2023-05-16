內政部長林右昌今（16）日舉辦「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」準備上路記者會，正式宣布相關方案將在6月1日起於營建署網站開放申請，且諮詢專線今日就會啟動，預計首批符合資格的貸款戶，最快在7月的時候就能獲得3萬元的定額支持金。

立法院今年2月通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果的特別條例及特別預算，中產以下房貸族支持專案有新台幣165億元，專案將於6月1日正式開放線上受理申請，至今年12月29日截止，諮詢專線「02-21621239」也在今日上路，民眾可提前了解申辦的資格與方式等。

林右昌表示，此次專案在營建署官網上申請，申請的手續簡便、操作也簡單，輸入基本資料經審查符合後，支持金就會透過原貸款的金融機構，直接存到借款人約定的繳納貸款本息帳戶內。

此外，因近日詐騙猖獗，林右昌強調申請的全程都會在營建署官網上進行，不會有任何的簡訊、電話及電子郵件等，提醒民眾小心勿上當。

營建署長吳欣修則說，初步篩選後，符合資格者約有55萬戶，民眾可在營建署官網首頁的「中產房貸支持專區」中，填入身分證、健保卡號碼等基本基料，就可申請、查詢核貸作業程序；確認符合資格後，最快7月上旬會撥付第一批支持金3萬元。

吳欣修進一步說明，資格方面基準日是今年2月28日，合計僅有1筆自用性質購置住宅貸款、持有房屋1戶以內；原始核貸金額，在台北市住宅為850萬元以內、其他縣市700萬元以內；民國110年家戶所得合計120萬元以內。