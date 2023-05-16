蔡英文總統就職將滿七週年，台灣民意基金會今公布最新民調顯示，蔡英文總統聲望45.3％ ；對對蔡英文總統七年來六大核心施政作為的態度「滿意排行榜」，對外關係以61.5％最滿意，「不滿意排行榜」第一的是經濟表現，為46.4％。

民調顯示，滿意排行榜中除了第一是對外關係61.5％，其他分別為國事務55.9％、兩岸關係54.9％、防疫表現53.1％、司法改革48.5％、經濟表現47.4％。不滿意排行榜分別為經濟表現46.4％、防疫表現41.7％、司法改革39.5％、兩岸關係38.5％、國防表現37.6％、對外關係32.9％。

游盈隆分析，就蔡總統在拚經濟表現，12.1％非常滿意，35.3％還算滿意，25.9％不太滿意，20.5％非常不滿意，4.9％沒意見，1.3％不知道。四成七基本上滿意蔡總統七年來拚經濟的表現，四成六不滿意。國人對蔡總統七年來拚經濟表現看法嚴重分歧，滿意者與不滿意者旗鼓相當，完全無共識可言。

游盈隆說，從長期來看，拚經濟一直以來都是蔡總統施政最為人詬病或不肯定的項目，一直到2019 年12 月出現史上第一次滿意者多於不滿意者；2020 年12 月，滿意者竟比不滿意者多20 個百分點，那是唯一的一次。如今，再次見到台灣人對蔡總統拚經濟表現有模稜兩可的態度。大體上，這是因為過去三年多來covid-19 疫情大流行及俄烏戰爭對世界及台灣經濟帶來的嚴重衝擊。

他認為，對7年來蔡英文總統整體施政表現，民意反應有褒有貶，內外有別。實證研究證據顯示，蔡總統在外交、國防、兩岸施政表現所獲得掌聲明顯多於內政方面的表現，如拚經濟、防疫表現與司法改革。如果說，國人對蔡總統7年執政有所責難，甚至不期待民進黨繼續完全執政，問題主要出在內政表現和治國的態度，殆無疑問

至於總統聲望，12.7％非常贊同蔡英文處理國家大事的方式，32.6％還算贊同，20.7％不太贊同， 16.1％一點也不贊同，12.2％沒意見，5.8％不知道或拒答。顯示四成五基本上贊同，三成七不贊 同;贊同者比不贊同者多 8.5 個百分點。

游盈隆說，這項發現傳達了一個清楚的訊息是，蔡總統任內的第三次執政困境經過半年後再次確定已經結束。與上個月相比，「總統職務表現贊同率」略增 1.3 個百分點；「總統職務表現不贊同率」劇減 6 個百分點。一來一往，使得原本贊同她國 家領導方式的人比不贊同者多 1.2 個百分點，如今大幅增加到 8.5 個百分點。

他認為，主要原因 是原本不贊同蔡總統職務表現的人本月轉趨觀望，並非「總統職務表現贊同率」大幅增加。從長期趨勢看，蔡英文總統聲望目前仍在低潮期，還沒有完全走出去年九合一地方選舉敗戰的陰影。何時可以躍上 5 字頭，重溫昔日民意支持高原期的風光，目前完全看不出來。