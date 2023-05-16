國民黨將於明(17)日宣布2024總統徵召人選，日前曾斷言國民黨百分之99.9999會徵召新北市長侯友宜的前立委沈富雄再度分析此事，並認為目前表態挺鴻海創辦人郭台銘的包括國民黨立委陳玉珍等4人，這些人跟台灣主流民意根本「摸不著邊」，直言郭找不到有份量、有代表性、屬於中北部的中央民意代表挺他，「這是一個敗象」。

國民黨17日將敲定總統參選人，黨中央日前徵詢黨內立委意見，其中國民黨立委陳玉珍、傅崐萁、吳斯懷在內共4人挺郭；挺侯的立委則包括曾銘宗、林為洲、陳雪生、鄭麗文、李德維等逾20人。

沈富雄昨(15)日在廣播節目《POP大國民》中指出，挺郭的人屬軍系、後山、金門，他們跟台灣主流民意不止差很遠，根本是摸不著邊。沈富雄質疑，最努力替郭奔走的是陳玉珍，「金門民意跟台灣民意有一樣嗎？」

沈富雄強調，陳玉珍出面就是敗筆，並直言郭台銘找不到一個有份量、有代表性、主流且屬於中北部的中央民意代表站旁邊挺他，這是一個敗象。

沈富雄認為，郭台銘作為生意人，在鑑定商品值不值得買賣等方面或許有厲害的一面，但若將選總統當商品，其盤算很差勁。沈富雄強調，郭台銘被沖昏腦，雖舉辦造勢並營造民調有上升的情形，但此舉「很虛」，最終得看黨團38席中，誰站郭那邊。