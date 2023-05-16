德微今天舉行股東會，儘管111年全球總體環境不佳，半導體產業供需反轉，德微照原規劃完成111年設定晶圓製程優化(創新研發)、自動化封裝製程(汰舊換新)、建構MPE(Maverick Product Elimination)系統、大數據分析等營運計畫，推升公司營運逆勢成長，111年合併營收為21.77億元，年增5.88%，營業毛利為8.04億元，年成長18.04%，合併毛利率從33.14%上升至36.94%，營業淨利為4.32億元，年成長27.51%，營業利益率從16.51%上升至19.88%，稅前盈餘為4.43億元，年增35.33%，稅後盈餘為4.55億元，年成長 39.27%，每股盈餘為10.26元，年成長39.4%。

德微表示，111年營收貢獻與獲利成長主要來自車用電子與工控等產品，帶動週邊零組件二極體與分離式元器件應用面之需求。

今天股東會通過每股配發6.7元股利，包括5.4元現金股息及1.3元股票股利。

德微因啟動轉型，第1季為新舊設備交替期，營運處於相對低點，第1季合併營收為4.33億元，年減18.03%，營業毛利為1.52億元，年減17.27%，單季合併毛利率為35.2%，較去年同期增加0.33個百分點，營業淨利為7684萬元，年減18.69%，營業淨利率為17.7%，較去年同期微幅減少0.14個百分點，稅前盈餘為7104萬元，年減29.96%，稅後盈餘為7540萬元，年減30.38%，稅前淨利率與稅後淨利率分別為16.4%與17.4%，每股盈餘為1.7元，略為優於公司預期。

德微前4月合併營收5.83億元，年減18.59%，展望第2季，德微公司獲利目標將以較第1季增加30%為努力方向。

展望112年，德微表示，公司完成111年三大營運業務(晶圓製程優化、自動化封裝製程及建構MPE系統)後，積極努力朝新舊產能整併精進計劃，引進新自動化設備專攻車用，並同時著手架構下一代新品產線設備進廠安裝，預計112年上半年建置完成，下半年將進行驗證/試產/量產階段，公司推估與現有產能相比，將呈現『倍數成長』，可望於今明兩年逐步展現成效。

德微指出，由於新設備是以全自動化為主，預期將可節省人力，精簡廠房空間，有利於公司執行減碳計畫。 隨新設備到位加入量產，整體產線走向高值化，112年德微科技將可正式邁入高階IDM分離式元器件整合供應商之領域。