台灣遭外媒批為「行人地獄」，加上日前女童遭撞身亡，警界、各縣市政府大動作加強執法，盼洗刷行人地獄惡名。不過日前又有民眾目擊，一名男子行經桃園龍潭區北龍路與公園路口，遭到一輛右轉轎車未停車禮讓行人，直接將他撞飛，翻滾了1圈後才落地，而事後男子自行起身後便瀟灑離去，讓一旁目睹全程的民眾全看呆。

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享一段23秒的行車紀錄器影片，只見畫面中，一名黑衣男子行走在斑馬線上，突然遭一輛右轉的綠色轎車撞上，男子當場被轎車撞飛，摔在引擎蓋上翻滾一圈後落地。

駕駛見狀急忙下車查看，而遭撞的男子似乎沒有大礙，起身後原以為要找肇事駕駛理論，沒想到兩人僅是交談了一下，男子便頭也不回轉身離去，讓一旁目睹全程的機車騎士頻頻轉頭關注。

影片曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示「這個是在拍戲嗎？」、「揮揮衣袖，不帶走一片雲彩」、「轉身離開，有話說不出來」、「他是不是GTA裡面的NPC，毫無感覺啊 」、「路人的姿勢，帥氣到讓我以為他起來時會喊：下一輛！」、「不忘記撥頭髮，真的帥」。