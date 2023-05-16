新疆美女迪麗熱巴以異域風情美顏、前凸後翹身材以及親和力擁高人氣，不過她近日卻被流出一組無P照，在高清且近距離的拍攝下，高顏值的迪麗熱巴卻驚冒細紋、眼袋，還變大餅臉，引發網熱議，而拍攝這組照片的攝影師也看不下去說話了。

微博近日瘋傳一組迪麗熱巴無P照，儘管頂著精緻妝髮，但在高清且近距離的拍攝下，迪麗熱巴仍藏不住細紋、眼袋，甚至下巴線條消失，變大餅臉，引發熱議，微博還以「迪麗熱巴未修原檔生圖」登上熱搜榜。

而拍攝這組照片的攝影師看不下去，他在深夜發文表示，照片是多年前拍的，怒斥被營銷號銳化後當原圖流傳，甚至收到網友私訊要原圖，他強調：「作為攝影師，我沒有資格和權利去傳播藝人的未修圖」，他更不解網上的照片到底從哪裡來的。

最後，攝影師強調：「即使銳化了，也黑不著熱巴，人美著呢」，發文護迪麗熱巴，網友也留言：「最後一句話我舉雙手雙腳同意」、「我也見過熱巴，真的好美」、「感謝發聲，還有那個圖片只是妝容過時了，確實沒有影響美貌」。