G7七國集團首腦峰會預計將於本周五（19日）在日本廣島召開。與此同時，中亞5國國家元首及外交代表也將前往西安，參加中國-中亞峰會。兩個大型國際峰會同步舉辦，較勁意味濃厚，自由亞洲電台引述美國學者分析，兩峰會同步登場，顯示海權國家與陸權國家對抗。

本周五，七國集團首腦峰會（G7）將在日本召開，美國、日本、英國、法國、德國、加拿大和義大利等國領導人將飛抵廣島，針對特定國際議題進行磋商討論。外界預估，本屆峰會將重點討論中國大陸問題，並會發表有關應對中國大陸在全球實施「經濟脅迫」的聲明。

與此同時，中國-中亞峰會也將於本周四在西安展開為期2天的會議。中國大陸國家主席習近平將與哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼和塔吉克等5國總統出席峰會。除土庫曼總統外，其餘4國總統將在同一時間對中國大陸進行國事訪問。

學者：兩峰會同步 顯示海權國家與陸權國家對抗

外界關注，中國-中亞峰會選在與七國集團峰會相近的時間舉行，其背後究竟有什麼樣的意涵？自由亞洲電台引述美國艾德菲大學（Adelphi University）文理學院院長王維正教授觀察，在2001年的911事件後，中國大陸與中亞5國組織了上海國際組織，共同應對恐怖主義在新疆擴散問題；而在習近平出任中國大陸國家主席後，「一帶一路」項目又在中亞5國大量投資，使中國大陸與中亞有了更多地緣政治聯繫；而如今，隨著俄烏戰爭處於膠著，中亞各國也想趁俄羅斯應接不暇時，在俄、中兩個大國間取得更加獨立的地位。

王維正說：「除了歷史上的背景之外，特別選定在5月18日開始峰會，很顯然跟G7在日本廣島舉辦峰會有針鋒相對的味道。一個是民主、資本主義國家、工業老牌國家、海洋國家，另外一個中國跟中亞的話，主要是威權國家、陸權國家。從地圖上來看，就有海洋國家跟陸權國家在對抗的感覺。」

王維正分析，對中國大陸而言，北京也想趁俄羅斯在戰爭中自顧不暇之際，將其勢力範圍深入中亞：「中國希望能穩住一個地盤，這個地盤就是歐亞大陸。過去研究地緣政治的人都說，誰能控制歐亞大陸，誰就能控制天下。我覺得，中國就是從這個著眼點。另一方面，中國的經濟發展相當迅速，對於能源安全始終覺得是隱憂，所以希望透過內陸，不要透過海洋，在內陸可以購得石油，甚至有油管出路。」

學者：中國外交政策促使韓國轉向

與此同時，韓國總統尹錫悅與美國總統拜登及日本首相岸田文雄也將在G7會議期間舉行美、日、韓三國首腦峰會。尹錫悅在四月底才拜訪華盛頓，外界關注韓國與美國互動頻繁，是否代表韓國有越來越向美國靠攏的趨勢？

美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）15日就此舉行座談，探討韓國對中國大陸政策轉變的原因。

報導稱，該智庫兼任研究員帕多（Ramon Pacheco Pardo）指出，在尹錫悅訪美時，拜登與尹錫悅的聯合聲明具體談到台灣、南海，以及中國大陸對韓國經濟脅迫的問題，上述聲明引發中國大陸不滿：「中國不滿韓國國防、外交以及經濟政策，中國對此公開表達批判。有趣的是，中國在過去會私底下表達對韓國的不滿，但現在中國對韓國的批評相當公開，不只在中國媒體上，中國外交部的態度也是如此。……更有趣的是，韓國會對中國的批評進行回擊，而不是低頭或是道歉。」

戰略與國際研究中心亞洲事務資深副總裁車維德（Victor Cha）也談到，由於韓國認為台灣問題是國際議題，這與北京當局認定台灣問題屬於內政有很大的歧異：「中國認為韓國對台灣議題的宣稱冒犯到了中國，但是韓國對於這件事的立場很堅定。」

學者：中國侵略野心使韓國民意產生反感

帕多在會上談到，韓國對於中國大陸的態度日趨強硬，是因為中國大陸在印太區域越來越具威脅以及侵略性：「中國做了一些領土的主權宣稱，但是這些領土長期以來歸韓國所有，這使韓國各世代的人們對中國有負面看法。這很重要，因為民意會影響民主國家的外交政策。……而且，很多韓國人為台灣感到擔憂，他們對香港發生的事感到憂慮，他們擔心台灣會有跟香港的遭遇，因此大眾對中國的印象更加負面。」

針對中韓關係的前景，帕多認為，兩國外交關係在近期會有越來越緊張的趨勢：「我不覺得中國在近期會改變外交立場。隨著七國峰會、北約峰會即將召開，韓國皆有受邀參與。你將會看到，韓國與其他國家會發佈更多聲明，這些聲明很可能會提到中國或台灣。5月22日，韓國與歐盟也將舉行峰會，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將會到訪韓國。我不確定他們會不會點名中國，但是經濟以及區域安全勢必會是討論重點。」