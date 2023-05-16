三井不動產在台首座區域型購物中心LaLaport台中16日盛大剪綵全館開幕。（馮惠宜攝）

三井不動產在台首座區域型購物中心LaLaport台中16日盛大剪綵全館開幕，該館已成為台中東區新地標。（馮惠宜攝）

三井不動產在台首座區域型購物中心LaLaport台中16日盛大剪綵全館開幕，該館已成為台中東區新地標。（馮惠宜攝）

經過長達3個多月試營運，三井不動產在台首座區域型購物中心LaLaport台中今（16）日終於開幕營運，台中市副市長王育敏直言這個投資案成功翻轉東區，而三井LaLaport總經理川邊直樹坦言，目前全館9成業者都已運營，自北館4月27日試賣後目前平日入店人潮2.2萬人，假日則有4.5萬人，試賣成績超出預期，開幕後來館人次有望再創新高。

三井LaLaport台中16日盛大舉辦開幕典禮，三井集團代表取締役會長專程從日本來台出席，王育敏率多個市府局室首長代表市長盧秀燕參與，王育敏致詞時表示這是三井集團LaLaport品牌在台灣的第1間分店，同時也是全台最大的親子商場，是東區新地標，將帶動龐大人流及商機，翻轉舊城經濟。

開幕後，目前南北兩館300專櫃品牌，仍有10％在趕工未加入運營，包括饗食天堂、蔦屋書店、藏壽司等；LaLaport總經理川邊直樹也表示，北館加入試營運後，目前平日人潮約2.2萬人次，假日則高達4.5萬人次，營業表現超乎預期，他也預估首年營業額上看65億元，三年後將挑戰年營業額100億元。

東區LaLaport是全台最大的親子商場，距離台中火車站步行僅需6分鐘，店舖面積超過2萬坪，兩館合計引進達300家店舖，南館以大型店鋪、異國美食為主軸，北館則以中小型且多樣化的品牌為主，尤以美食一條街匯集日本各地人氣料理最受歡迎，試營運即吸引大批消費者朝聖。

台中市經發局預期，LaLaport全館開幕後，可促進東區建國市場、帝國糖廠及台中火車站周邊發展，串聯周邊的大魯閣新時代、站前秀泰，型塑新興百貨聚落，帶動外縣市觀光消費人潮，為台中經濟再添柴火。