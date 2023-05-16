自年初國門開放後，出國人數呈直線上升，繼228、清明連假，很快就要進入端午及暑假。旅遊投保旅平險已成國人出國必備，重點只在於如何選擇適合自身的保障。旺旺友聯產險指出，旅行期間意外身故、失能是必備保險，另可再依預算及風險考量依序加保傷害醫療、海外突發疾病醫療，另參考近期某航空公司滯留日本案，可再增加保費投保旅遊不便險，對於萬一遇到班機延誤情事，可以獲有基本的保障。

旺旺友聯健康傷害險部表示，近期國內對新冠肺炎雖已降類，但其還是屬法定傳染病，旺旺友聯產險是國內少數有提供海外突發疾病醫療雙軌制的保險公司（即疾病醫療險可選擇是否加保法定傳染病保障）。

另有承保法定傳染病的保險公司中，儘管商品名稱、保障內容大致相同，但各家保險單條款中，針對「突發疾病」的定義卻不一。以旺旺友聯為例，規範該疾病需在保單生效前90日以內，未曾接受該疾病之治療者，有的業者的保單將該期限延長至180日。民眾在投保前要多留意保單條款重要內容以免造成與預期不符的消費紛爭。

針對網路投保部分，旺旺友聯表示，該公司率先提供最高150萬元的保額供民眾投保選擇，高於一般同業法定傳染病最高限額30～100萬元不等。

旺旺友聯健康傷害險部更提醒國人投保海外旅平險時需注意保單上是否有緊急救援服務，旺旺友聯旅綜險有提供海外救援服務，在必要時可提供國人更充分的保障，因此，透過網路投保的民眾投保旅綜險時，可就保險費、法定傳染病保障額度、緊急救援服務以及旅遊不便多方面比較，即可找到符合自身需求的海外旅遊保險方案。