國際指標性財經媒體《The Asset》（財資雜誌）日前公布「2023 The Asset Triple A Sustainable Investing Awards」得獎名單，中國信託投信在團隊及基金獎項各奪下一大殊榮，團隊獎榮獲最佳ETF發行公司高度評價獎（Best ETF Provider / Highly Commended），而2022年甫成立的中信電池及儲能ETF（00902）已獲得多項殊榮，此次則拿下《The Asset》「Most Innovative ETF」（最佳創新ETF），專業實力屢獲外界肯定。

中國信託投信表示，隨ETF市場在台灣逐漸擴大，雖中信投信是後進者，但近五年來在發行基金商品也不遺餘力，短短幾年時間，規模已從20幾名竄升至台灣前五大，ETF規模更居台灣市場第四，截至5月12日，中信投信已有20檔ETF在市場上發行，規模來到3,245.6億元，今年來增加551.7億元，幅度超過兩成。

同時，中國信託投信秉持著服務及滿足投資人需求的精神，持續設計出具創新且符合未來趨勢的投資商品，中信電池及儲能ETF 2023年已榮獲多項國際殊榮，包括：亞洲資產管理雜誌（AAM）的「Best New ETF」（最佳新ETF）、「Most Innovative Product」（最佳創新產品），及剛公布的財資雜誌「Most Innovative ETF」（最佳創新ETF）。

截至5月12日，台灣首檔以電池為題的ETF「中信電池及儲能」規模已來到79.6億元，自2022年1月成立後增加27.1億元，幅度高達51.6％，受益人數更從3.4萬人來到5.2萬人，增幅達51.5％。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯表示，當初在產品設計上，看準電動車的需求持續升溫，但當時市場已有多檔電動車為題的ETF，因此改變方向，從電動車中上游供應鏈出發，並發現電池有如電動車的心臟，極其重要，同時電池供應鏈的競爭較小、毛利率也能維持在高檔，故打造出具話題性、爆發潛力的商品「中信電池及儲能ETF」。

展望後市，詹佳?指出，受下游需求量影響，鋰礦產能集中釋放供過於求，導致鋰礦價格面臨大幅修正，惟在供給端收縮調整、中下游庫存消耗進入尾聲，4月底鋰礦價格已明顯止穩回升，產業鏈有望進入庫存回補階段，加上新能源車銷售進入旺季，若鋰礦價格趨穩，前期遞延需求有望迎來釋放，投資人布局中信電池及儲能ETF可掌握長期商機。