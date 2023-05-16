北高雄陳姓男子於2020年9月透過社群軟體認識未滿14歲的少女小雅（化名），陳男雖辯稱當時與小雅已有曖昧關係，但不被法官採納。且小雅在事發後出現心理創傷，曾經想要自殘。橋頭地院審理後依對未滿14歲女子為性交罪，處有期徒刑3年2月。可上訴。

從事鐵工工作的陳男性侵小雅得逞，此事經小雅告知學校老師後，老師告知小雅的祖父，祖父報警。此案經警方訊後移送橋頭地檢署，檢方起訴。

法官經傳喚證人，證人指出，當時小雅並沒有與陳男交往，戳破陳男說與小雅已交往而有曖昧關係的說法。法官認為小雅被性侵時，兩人並非情侶，並非因交往許久、兩情相悅而發生性關係。且小雅在事後出現自殘的想法，以及許多負面想法。

且陳男事後並沒有與小雅或其祖父達成民事和解，其祖父更當庭請求對陳男從重量刑。陳男雖然主張要扶養一名1名未成年子女，還需照顧伯父的家人，請求緩刑，但法官認為此件陳男的刑度超過兩年有期徒刑，不符合刑法第74條第1項所規定的緩刑要件。法官依對未滿14歲女子為性交罪，處陳男3年2月徒刑。可上訴。