高市議員李雅靜今（16）日開記者會，要求衛生局及警方硬起來介入調查，讓藥局損失降到最低，否則恐釀藥局倒閉潮、民眾陷入缺藥危機。（柯宗緯攝）

高雄1家老牌藥品代理商驚傳跳票，老闆疑捲款落跑，目前初估下游有上百家藥局受害，損失逾5000萬元。高市議員李雅靜今（16）日開記者會，要求衛生局及警方硬起來介入調查，讓藥局損失降到最低，否則恐釀藥局倒閉潮、民眾陷入缺藥危機。衛生局今將行文給業者，後續依藥事法裁處，最重可罰200萬元。

高市藥師公會理事長張盈棠指出，該家藥品代理商代理知名廠牌藥品，如綠油精、撒隆巴斯等百款，在高雄代理逾30幾年，是蠻老牌的代理商，爆發跳票事件挺不可思議，目前除高雄，還有部分台南、澎湖藥局受害。

高市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、新高雄藥劑生公會等4大公會，針對會員藥局損失統計，受害廠商約142家，受損金額初估5000萬元。張盈棠說明，藥局損失少則1、2萬元，多則500多萬都有，部分藥局不提報或未提供損失數據，受害藥局及金額仍待進一步估算。

張盈棠指出，該代理商與藥局合作方式，採取預訂先支付方式，但4月底很多藥局已開出支票，卻收不到貨，擔心跳票導致信用受損；另方面，該代理商先前還會誆稱藥品要漲價，誘使藥局多買、囤貨。

李雅靜譴責說，該代理商負責人已神隱，而社區藥局小本經營，藥品薄利多銷，都是幾塊錢再賺，藥局恐不堪財務壓力，恐引爆一波藥局倒閉潮，甚至造成缺藥危機，這是惡意詐欺行為，呼籲警方介入偵辦，衛生局也須協助業者進行損失盤點，讓藥局度過倒閉危機。

高市藥師公會等4大公會今天代表受害藥局向高市警方報案，刑大將介入偵辦並允諾最快時間將負責人查緝到案。衛生局主祕廖哲宏指出，近日上門稽查，發現大門深鎖，有規避檢查行為，今將發文給代理商，待寄存送達後，依違反《藥事法》裁罰3萬至200萬罰鍰，而該負責人具有藥師身分，將進行藥師懲戒，後續將給予下游受害藥局必要協助，而目前相關藥品供應尚無問題。