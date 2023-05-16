沃旭能源周一舉辦茶會慶祝920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場最終投資決定，這座大規模離岸風場將持續協助台灣落實綠能轉型，並支持承購該風場20年所有發電量的台積電(2330)達成減碳目標，在全球淨零減碳趨勢中持續保持競爭力。

沃旭能源亞太區總裁古沛明(Per Mejnert Kristensen)表示，沃旭能源在台灣持續開發、建置、運維離岸風場，在數十年的風場生命周期創造長期價值。我們對大彰化西南第二階段及西北離岸風場做出正面的最終投資決定，展現我們為台灣建造大規模離岸風場的決心。沃旭會繼續努力培育在地人才、確保風場最佳效能、持續引進創新科技，致力生產綠色能源同時能與自然環境和諧共榮。

經濟部長王美花表示，沃旭能源做出的正面最終投資決定，充分展現沃旭能源已準備就緒，透過沃旭在亞太建置的經驗、專業的技術和財務能力，這項投資決定已為我們實現強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等政策願景。

丹麥商務辦事處處長畢尚德祝賀沃旭能源成功為920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場做出最終投資決定，再度為協助台灣能源轉型劃下重要里程碑。畢尚德表示，丹麥企業為台灣最大外資來源，雙邊在離岸風電產業上堅實合作就是最佳例證，未來期望繼續與政府和在地利害關係人持續對話，深化雙邊合作，並確保離岸風電產業的進展與成長動能。

沃旭能源於今年3月31日沃旭宣布對大彰化西南第二階段及西北離岸風場做出最終投資決定，代表風場正式進入建置階段，並訂於5月18日舉行陸上變電站動土典禮。這座920 MW的離岸風場預計2025年底前建置完成。