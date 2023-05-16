台東縣議員林參天今天質詢時關心台東學童遭霸凌問題。（摘自台東縣議會YouTube）

台東某國小低年級學童日前上課不專心，遭教師以繩子綁住雙手懲處，家長不滿報警提告，警詢後依強制罪送台東地方檢察署偵辦。台東縣議員林參天今天質詢時關心此事，台東縣政府教育處長蔡美瑤表示，本案已經進入司法調查階段，並請社工心理師介入輔導。

台東縣議會定期會，今天針對衛生、教育、社會、警政單位工作檢討，林參天詢問教育處長蔡美瑤，某國小是否有霸凌問題？

蔡美瑤坦言，有這件事，目前家屬已經提告，由於她5月1日剛上任，因此還沒有拜訪學生及家長，但已經請校方持續關心此案。

據了解，這名1年級學童上課時不專心，因此影響到其他同學上課，就遭教師以教具繩綑綁雙手，作為懲罰，此外，該名學生及該名教師沒有情緒問題。

台東縣警局長陳錦坤表示，教師對學童手綁繩子，已涉及強制罪嫌，家長4月中旬已提告，本案警詢後4月25日已經移送台東地檢署偵辦。

林參天指出，據他了解，台東校園安全學生霸凌問題日益嚴重，部分學校對於校園霸凌調查也不公平，呼籲教育處應該針對校園霸凌組專案小組，查明真相，並為孩子、家長爭取公道。

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