魚油是許多人都會補充的保健食品，藥師廖偉呈表示，不管早上或晚上吃都沒有差別，飯後食用才是關鍵，原因是食物中的脂肪能提高魚油在人體的吸收度；另外，魚油要每天按時補充，持續保持體內Omega-3濃度，才是發揮保健效益的最佳方法。

藥師廖偉呈在臉書粉專「微笑藥師Phar.Smile」發文，針對魚油常見4疑問一一解答，他表示，魚油飯後吃最佳，但最好搭配油脂併用，身體吸收度較高。倘若堅持想要空腹服用，建議搭配含有肪脂酶的產品，能有效增加空腹服用魚油的吸收度。

至於魚油早上吃還是晚上吃好？廖偉呈表示，其實沒有差別，由於魚油Omega-3屬於脂溶性營養素，能透過食物中的脂肪提高吸收度，因此在飯後吃魚油較有效。他建議，可以選擇在一天中吃得最豐盛的一餐後補充魚油。

另外，網路上流傳「深海魚油晚上睡前吃效果好」，實際上，廖偉呈解釋文獻中並無研究確切指出，睡前吃魚油吸收或功效會比飯後吃更好。因此，在沒有確切的科學實證下，他建議隨餐或是餐後食用仍是最佳。

除了食用時機外，也常會聽到許多人在問魚油該咬破吃還是直接吞？廖偉呈說明，這取決於該產品膠囊是否有特殊設計，像是腸溶劑型的膠囊，建議不要咬破；若是一般膠囊就能咬破服用，大約10至20分鐘就會溶解，因此不會影響Omega-3的吸收率。

最後，廖偉呈強調，除了食用時機外，每天按時補充，持續保持體內Omega-3濃度，才是發揮魚油保健效益的最佳方法。

根據美國梅約診所指出，魚油富含豐富的Omega-3脂肪酸，在心血管疾病方面能發揮效果。其功效有，降低三酸甘油酯、降低血壓、減少血液凝固、降低中風和心臟衰竭風險、預防心律不整。