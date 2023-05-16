綜合美聯社與路透社報導，魯卡申柯（Alexander Lukashenko）最後一次出現在公眾場合是9日在俄羅斯首都莫斯科（Moscow）的勝利日閱兵，他看上去臉色蒼白、身形臃腫，同時也未參加盟友俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）主辦的餐宴，而是飛返白俄首都明斯克（Minsk）。

68歲的魯卡申柯隨後多天缺席重要行程，連長年參加的國旗日活動，也委由總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）代為宣讀致詞，社群媒體開始出現對魯卡申柯健康狀況的臆測。

今天，官方的白俄羅斯通訊社（BelTA）報導，魯卡申柯視察了空軍設施，總統府網站上公布了一張照片，照片顯示他身穿軍裝筆挺站著，接受軍官敬禮。

這張照片的意圖很明確，就是要消除關於魯卡申柯病重的謠言和報導，儘管他的左手纏著繃帶。不過，魯卡申柯9日在莫斯科紅場出現時，是右手纏著繃帶。

而白俄羅斯通訊社今天的報導，並沒有解釋魯卡申柯最近缺席活動的原因，也沒有關於他健康狀況的報告，只有一張照片顯示魯卡申柯面無表情地坐在指揮所的辦公桌前。

白俄異議人士、前政府官員拉圖什科（Pavel Latushka）援引身分未公開的政府消息來源指出，魯卡申柯受病毒感染並伴有心肌炎併發症。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120516