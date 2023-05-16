伍佰暌違4年，將推出伍佰＆China Blue 2023最新專輯《純白的起點》，是伍佰出道33年來第15張錄音室專輯。伍佰＆China Blue有著成軍31年的默契，演出時所有樂器百分之百Live演出，包括每一張專輯的錄音也是；新專輯由伍佰的一軌吉他，搭配其他3位團員的貝斯、鍵盤、鼓去完成大家所聽到的精采豐富音樂，從樂器的配置到錄音方式，極簡但豐富、單純且完美，

受疫情影響演出活動紛紛延期，原本工作滿檔的伍佰，去年6月開始錄製新專輯，今年3月底更親自飛往美國做母帶的後期處理Mastering，自從可以雲端遠距之後，已經很少有製作人親自現身錄音室做母帶後期處理，曾做過多張「The Rolling Stones滾石合唱團」專輯的母帶後期處理工程師Stephen Marcussen也表示，伍佰是這3年來第一個親自到他錄音室處理母帶的製作人。

兩人自2019的《讓水倒流》專輯後4年不見，經歷了世界巨大的變動，伍佰回歸到最純粹的音樂本質，用新專輯的11首歌，和經歷了世界巨變的大眾，一起對抗生命的壓力，自由自在地創作和演出的音樂也讓聽者得到自由，也找到純白的起點。

伍佰更為新專輯親自寫下主題：「無限制的思考，最徹底的自由，爆亟的宣言，純白的起點」送給大家。除了新專輯，「伍佰＆ China Blue Rock Star 2023 世界巡迴演唱會」也將在本月啟動，繼續完成海外延期的演出，伍佰透露台灣也將有限定的演出，鐵粉敬請期待。