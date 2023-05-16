歐盟執委會表示，微軟在新興雲端遊戲領域提供解決方法，得以消除反壟斷疑慮，這些方法包括用戶可串流在任何雲端平台購買的動視暴雪遊戲。
微軟收購動視暴雪一案是否會破壞遊戲機與雲端遊戲市場競爭，是全球監管機關的調查重點，其中最具爭議的就是微軟是否就此讓動視暴雪遊戲僅限於微軟平台。
儘管獲得歐盟放行，但微軟此併購案仍在等待其他國家監管機關的核准，美國聯邦貿易委員會仍在審理此案。
微軟690億美元收購動視暴雪（Activision Blizzard）一案15日獲得歐盟監管機關通過，對於上月在英國遭到監管機關阻撓的微軟而言，終於取得的一大勝利。
歐盟執委會表示，微軟在新興雲端遊戲領域提供解決方法，得以消除反壟斷疑慮，這些方法包括用戶可串流在任何雲端平台購買的動視暴雪遊戲。
微軟收購動視暴雪一案是否會破壞遊戲機與雲端遊戲市場競爭，是全球監管機關的調查重點，其中最具爭議的就是微軟是否就此讓動視暴雪遊戲僅限於微軟平台。
儘管獲得歐盟放行，但微軟此併購案仍在等待其他國家監管機關的核准，美國聯邦貿易委員會仍在審理此案。
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