新北市擁有16所職探中心，每年提供超過萬名職探活動，今年納入11間觀光工廠及產業文化館，將職探場域擴大至27間，將於暑假提供20梯次多元職探課程，約500人次免費體驗機會，並透過「課程審查、師資培訓及訪視考核」等三階段認證，確保職探精神及課程品質

副市長劉和然今出席「多元職業試探暨體驗教育場域啟動記者會」表示，多元職探強調了解「職業內涵、職場環境以及職人精神」，未來更將納入23間高中職及23間境內科技大學，職探場域可擴展至73間，全面落實適性發展精神。

今年有玉美人孕婦裝觀光工廠、香帥蛋糕芋製所、印地安皮革創意工場、王鼎時間科藝館、安美得傷口照護產業文化館、聖瑪莉丹麥麵包莊園、卡滋爆米花觀光工廠樂園、許新旺陶瓷紀念博物館、阮的肉干產業概念館、吳福洋襪子故事館、王子創意文具國等11間觀光工廠及產業文化館通過認證。

各廠館職探課程各具特色，不同於市面上簡易DIY手作體驗，讓孩子在動手做的同時，深入了解該職業的內涵及特色，同時也透過豐富的展示專區、互動裝置等了解產業文化特色及未來可從事的相關職業。

此外，也輔導28位業界講師通過師資培訓，編撰11種課程教案，包含工業、商業、農業、家事、藝術及醫護六大類，將於暑假提供20梯次多元職探課程，約500人次免費體驗機會，歡迎國小高年級學生報名參加。即日起至6月13日止可至https://sites.google.com/view/ntpc-mcf網站查詢相關報名資訊。

通過認證的玉美人孕婦裝觀光工廠總經理，同時是新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啟峰表示，透過產官學會議研討、嚴謹且詳細的規畫認證制度、講師培育課程及體驗場域環境配置的標準，讓觀光工廠及產業文化館能逐步完成認證，更感謝協會夥伴的支持，攜手為培育專業技術人才盡心力。

教育局補充，今年度多元職探場域推出2模式3軌道合作方式，分別為多元場域自辦式、國中小合作式以及職探中心合作式，因此除規畫的職探育樂營之外，也歡迎新北市國中小學校至觀光工廠及產業文化館進行職探課程，相關課程資訊已函文至各校，可逕詢該廠館。