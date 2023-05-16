隨著健康意識抬頭，何種食用油最有益人體，向來備受關注。一項哈佛所做的研究發現，橄欖油可以明顯降低死亡風險，包括心臟疾病、中風、癌症、失智症的發生率，例如可降低近2成的心血管疾病風險，近3成的失智風險。

根據一篇發表在美國心臟病學會雜誌（JACC）上的研究，食用橄欖油最多（每天超過半湯匙）的人，死於任何原因的可能性都較低，包括心臟疾病、中風、癌症、肺病和失智症。

該項研究是由哈佛大學進行、針對92,383人的飲食進行28年的長期追蹤調查。受訪者一開始均無心臟疾病、循環系統或癌症，每4年被詢問一次其飲食情況。研究人員發現，相較於食用橄欖油最少的人，食用最多橄欖油的人死於心臟病、中風等心血管疾病的風險降低19%。

此外，橄欖油食用的最大影響為神經退化性疾病的風險，吃最多橄欖油的人罹患阿茲海默或血管型失智症的風險降低29%；罹患呼吸道疾病的風險降低18%；癌症的風險降低17%。

研究人員並表示，雖然這項研究無法證明因果關係，但橄欖油可能會降低這類疾病的死亡風險，是因橄欖油含有單不飽和脂肪和特定植物化合物，有助降低血壓和膽固醇，並可抗炎與抗癌，且促進健康的腸道細菌。