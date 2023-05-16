花蓮縣新城國中去年成立足球隊，減緩新秀地區足球小將舟車勞頓遠赴他鄉追夢的辛勞。（浪凡基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣新城國中去年成立足球隊，減緩新秀地區足球小將舟車勞頓遠赴他鄉追夢的辛勞，由於學生多為偏鄉原民家庭經濟較弱勢，且學校經費有限，推動執行計畫常面臨挫折，曾資助崇德國小足球隊的善心企業得知此事後，捐贈25萬元予校方，盼助每位小球員順利圓夢。

花蓮新城鄉與秀林鄉內許多國小均有足球隊，表現優異成績斐然，但球員未來要持續踢球，就需跨區到市區學校就讀體育班，不僅車程長，對偏鄉家庭來說更是一大負擔，因此位在兩鄉中間的新城國中去年成立足球隊，培育更多優秀選手。

由於新城國中足球隊員多來自原民家庭，經濟狀況相對弱勢，且學校經費有限，以致校隊在推動計畫時常面臨許多困難，由直播平台「浪LIVE」成立的浪凡基金會得知此事後，毅然決然資助校方25萬元，更換球隊球衣、球具，並聘請專業教練長期培訓球員，報名賽事不再因經費短缺而遺憾。

浪凡基金會董事長馬詠睿說，花蓮偏鄉原民家庭常因當地工作機會短缺，迫使學生家長須赴外地就業，不僅經濟條件不佳，且隔代教養或單親家庭問題嚴重，學生學習狀況較為低落導致逐漸缺乏競爭力。基金會抱持「取之社會，用之社會」精神，希望透過資助學校經費替學生盡一份心力，讓偏鄉學童發揮天賦找回自信。

新城國中校長黃順發感謝基金會挹注經費予球隊，相信未來球員會持續牢記教練叮囑的話「品德、課業、球技三者並重」，在球場上發揮最好的表現。

浪凡基金會表示，去年資助崇德國小經費成功重啟足球隊的消息曝光後，校方獲得各界的關心與資源，讓球隊得到相對充足的硬體設備及專業的教練師資，現今已成花蓮足球重點發展學校之一，希望此次能透過資助新城國中拋磚引玉，匯集社會愛心並挹注偏鄉。