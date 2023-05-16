有「小周迅」稱號的金馬影后李小璐2012年和賈乃亮結婚，2017年爆出到饒舌歌手PG ONE家「做頭髮」事件，PG ONE起初不認偷吃大嫂，直到兩人親密影片瘋傳，賈乃亮才宣布和李小璐離婚。而恢復單身後的李小璐演藝工作盡失，最近還傳出入股的公司失信沒履行契約，對此，她發文用拚音回一句話：「欲加之罪，何患無辭」。

李小璐外型亮麗，1998年以電影《天浴》獲得金馬獎最佳女主角，也創下該獎項最年輕得獎人紀錄，之後她星路一路順遂，2012年被賈乃亮求婚成功，兩人後來生下一女「甜馨」，家庭幸福本來是眾人羨慕的對象。2017年卻爆出疑似偷吃，之後還被爆料有位已經淡出演藝圈的女星，當年因為醜聞病急亂投醫，找上一位「高哥」幫忙，對方獅子大開口要求1200萬人民幣通融費，相當於台幣5200萬，該女星付了錢後才發現錢都被高哥吞了，網友狂猜此女星恐是李小璐，但她至今無回應。

李小璐公司傳出失信。（圖／翻攝自南都娛樂微博）

李小璐因出軌後被迫退出演藝圈，改在社群網站當網紅，分享居家日常，日前她上傳一段影片，可見她沒了演藝工作，生活依舊過的優渥，住在北京朝陽地區的豪宅，要價約2000多萬台幣（約8846萬台幣），家中不僅有水晶燈、鋼琴，還有獨立的KTV室。

李小璐回應。（圖／翻攝自李小璐Super璐微博）

而「小王」PG ONE也被整個演藝圈封殺，他與賈乃亮原本互稱兄弟，卻和李小璐過從甚密，自毀前程，最近PG ONE進駐抖音開帳號，不久就被網友舉報查封帳號。而李小璐近期傳出旗下炎程（上海）信息科技有限公司，因無正當理由拒不履行執行和解協議被法院判定需強制執行，公司代表人為王淑蓉，李小璐持股2%，賈乃亮去年9月就退出該公司股東，對此，李小璐喊冤沒她的事，以「欲加之罪，何患無辭」8字回應，網友則表示：「美女實慘」、「早知現在何必當初」、「姐姐過好自己的生活就可以了，Super璐迷一直在你身邊」。