老房子是都市發展的活見證。位於高雄市旗津老街、屋齡逾70年的莊家老宅「錦繡」，在家族保存文史理念的支持下，經高市府都發局協助申請文化部補助，透過傳統工匠老師傅的巧手，歷時1年餘整修完成，目前免費開放，採電話預約參觀。

2樓立面的女兒牆上的「錦繡」堂號是洗石子的工法。(高雄市都發局提供)

高雄市都發局表示，基於保存與再生的理念，文化部啟動了「私有老建築保存再生計畫」讓具有潛在資產的私有老建築得以再生。高雄市都發局長吳文彥表示，市府自2018年受文化部委託，協助具有潛在資產的老建築申請補助，目前已完成7間老屋修繕，全力協助讓高雄老屋回春。

屋內線版地磚，相當具古味。(高雄市都發局提供)

高雄旗津區存在有許多無價資產的老建築，這些都是見證高雄變遷且具有豐富人文底蘊的無價資產，例如「錦繡老屋」位於旗津區文正巷78號，為2層樓的洋房，前棟興建於1951年為磚木造2樓建物，後棟則興建於1962年為加強磚造2樓建物。

2樓立面的女兒牆上的「錦繡」堂號是洗石子的工法，紅瓦、馬背、雨批，為閩式建築元素，2樓陽台的瓶形矮欄和屋內的線板，則是日式裝飾風格，天花板桁架和樓梯都是木料，值得保存。

屋主莊先生說，進入修復階段才是挑戰，前棟牆體結構為咾咕石和磚造，修復牆面時內外牆面的灰泥都要打除重新施作，找不到過去的六角磚，就自己去剪出來，為的就是要把那份「古早味」找回來。

修復老建築的工法較為複雜，現今許多工班師傅無法承接施作，莊先生表示，得知文化部有補助案後向高雄市政府都市發展局申請補助案，終於能一圓人生最大的夢想，復刻兒時的回憶，也讓老房子有了新生命。（記者張雅雲／高雄報導）