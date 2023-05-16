交通部主張中廣花蓮台占有國有土地使用，索討2010年到2015年相當於租金之不當得利，台北地方法院一審判決中廣須賠償549萬多元，台灣高等法院二審認定，雖然該土地是國有，但行政院及交通部同意使用到2016年，中廣不是無權使用，逆轉改判交通部敗訴、中廣免賠。 可上訴。

交通部提起請求給付不當得利訴訟主張，交通部管理的國有土地、坐落花蓮縣花蓮市民勤段1367地號等土地，1987年12月31日遭中廣擅自辦理所有權移轉登記而登記為所有權人，但這項登記違反國有財產法而無效。

交通部主張，花蓮高分院已判決這些土地是中華民國所有，並已塗銷系爭登記，回復登記為國有，中廣從2010年10月1日起至2015年11月20日止無權占有土地，因此受有549萬468元之相當於租金之不當得利，致中華民國受同額損害，須返還不當得利549萬468元。

台北地院一審判決中廣返還549萬多元的不當得利，中廣不服提上訴，高院二審認定，中廣在1984年請求交通部准許將這些土地之管理機關變更為中廣，經交通部呈報行政院後獲准，可認行政院亦同意中廣使用這些土地。

高院指出，中廣在1987年辦理土地所有權移轉登記，而非辦理管理機關變更登記，雖然花蓮高分院判決確認中廣登記違反國有財產法無效，但行政院及交通部已同意中廣使用土地，在同意的法律關係終止或消滅前，中廣仍可繼續合法使用土地，不因登記無效而變為無權占有。

高院認為，交通部在2015年12月29日登記為土地之管理者，在此之前，未終止同意中廣使用土地，中廣在2015年10月21日通知交通部願意遷建花蓮台返還土地，經交通部同意自同年11月20日起給予6個月遷台期限，始於期限屆滿2016年5月19日終止占有使用土地，所以交通部索討相當於租金之不當得利549萬468元本息，為無理由，判決駁回。可上訴。