男女交往時，有些人會立即公開關係，有人則是待穩定後再行宣布，但若是另一半堅持不公開，又該怎麼看待?知名媒體人莎莉夫人透露友人曾跟一位男主播交往，但對方要求不得公開關係，沒想到交往半年分手後，男主播便宣布結婚喜訊，讓她指出「希望不要公開關係的人，通常已有家室或處於劈腿狀態」。

莎莉夫人表示交往過程時，通常會希望不要公開關係的人，不外乎談的是辦公室戀情或早已有家室，甚至是腳踏多條船，倘若沒有的話，那此關係除非雙方達成共識，不然修成正果的機率不多，接著透露友人曾跟一位男主播相戀，不過對方卻以「我是媒體名人，保護女友隱私」為由，要求女方不得公開關係，不僅在外面絕不牽手之外，兩人還必須保持五公尺以上的距離。

莎莉夫人透露友人起初還覺得有種刺激感，久了便覺得這段戀情似乎見不得人，也開始懷疑彼此是否算是戀人，直到交往半年後，女方受不了這種模式，選擇結束戀情，沒想到男主播便傳出結婚喜訊，讓莎莉夫人不禁感概：「推算他們從交往到公佈喜訊的時間，正是我朋友看著男主播背影的交往期」，直言：「不能公開的戀情，有時包裹著『我這樣做是為妳好』、『為我們共同未來著想』的糖衣」。

對此，網友紛紛留言：「感覺像是備胎，還想有更好人選」、「不能公開的秘密，案情肯定不單純」、「渣男從不讓人失望，只是這麼拙劣的技巧往往都會得逞」，就連女主播劉芯彤都跳出來分享自身經歷：「我也遇過不希望公開戀情的男友，他也有鬼」。