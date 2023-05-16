近日投入國民黨嘉義市立委徵召初選的嘉義市建設處長田長沛（左） ，今在市議會定期會上，遭議員蔡文旭爆料與市府多項標案得標廠商一起到泰國旅遊。（蔡文旭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

蔡文旭爆料田長沛與市府多項標案得標廠商一起到泰國旅遊，同行者還有市府智慧科技處長郭軒志。（蔡文旭提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠說事後有叫相關人員來了解，會請同事注意，瓜田裡下應該要避嫌，就交由政風處去了解。（呂妍庭攝）

近日投入國民黨嘉義市立委徵召初選的嘉義市建設處長田長沛，今在市議會定期會上，遭議員蔡文旭爆料與市府多項標案得標廠商一起到泰國旅遊，同行者還有市府智慧科技處長郭軒志，有違反公務員法令嫌疑，田長沛回覆出國花費各付各人的，強調「清者自清」，一切合法，嘉義市長黃敏惠說事後有叫相關人員來了解，也駡過了！會請同事注意，瓜田李下應該要避嫌，就交由政風處去了解。

蔡文旭今在市議會說有廠商向他爆料，指田長沛、郭軒志今年1月3日至7日，與｢走走春生活實驗節｣、東市有青委辦廠商｢諸羅設計塾｣負責人蘇姓老闆一起去泰國玩，引發其他廠商質疑是不是要和局處長關係搞好，才拿到市府的標案？難道市府最有利標都是靠｢關係｣才拿得到？讓檢舉的廠商很不服氣，進一步質詢田長沛與廠商平日互動、出國花費等。

蔡文旭說，根據公務員廉政倫理規範第7點，｢公務員不得參加與其職務有利害關係者之飲宴應酬。｣，另採購人員倫理準則第7條第2款｢採購人員不得有接受與職務有關廠商之食、宿、交通、娛樂、旅遊、冶遊或其他類似情形之免費或優惠招待｣，指田長沛說出國是各付各的，說法避重就輕，且外界盛傳兩人平常就很常一起吃飯，認為身為局處首長本來就該避嫌，進一步質疑市府螺絲鬆了！

田長沛說，該廠商得標大部分案子都不是建設處的，各局處都有招標評選標準，如果是有問題廠商根本不會得標，至於他會和廠商去泰國，單純是因為選舉選完，想去泰國走走，且過程所有花費都有透過分帳軟體分帳「各付各的」，真有問題也不會PO臉書，「身正不怕影子斜」。

田長沛說，事後黃敏惠找他和郭去了解狀況，也把2人駡了一頓，告誡就算過程沒問題，但事後引發爭議，仍要多小心。由於廠商是在他參與國民黨嘉義市立委提名才提出爆料，不免讓人聯想跟選舉有關，田長沛認為，選舉到了， 會被用更嚴格的檢視無可厚非，他自信經得起考驗，也會全力配合政風處調查。

郭軒志也說，去泰國行程是私人行程，全程各付各的，事後經市長提醒，自知公務員要用更高的道德標準去檢視，會避免引發負面觀感和疑慮，「不要沒吃到肉還惹得一身腥」，進一步澄清｢諸羅設計塾｣沒有承包智科處的標案。

黃敏惠說，廉能是市府對人員工作最基本要求，知道這件事後，有叫相關人員來了解，也駡過了，也要求提出說明，交由政風處調查，因此事件引發外界質疑，讓我們有所警惕，會要求市府所有同仁引以為戒。