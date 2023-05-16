基隆市交通處16日上午勘查，發現候車人潮有感減少。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為紓解基隆市安樂區通勤民眾候車時間過長，基隆市交通處與公路總局與國光客運合作，試辦1815區間車。交通處16日上午尖峰時段視察，麥金路一帶候車民眾明顯減少，讓通勤族有感。

基隆市長謝國樑上周三度在上班尖峰時間赴安樂區搭乘國道客運，了解通勤民眾的實際需求。並要求交通處與公路總局及國光客運，協調解決搭乘國道客運1815路線民眾候車時間過長的問題。

經過交通處協調，由於1815路線自金山發車，行經萬里及大武崙後再上國道1號，停靠逾40個站，才導致麥金路沿線的民眾在上班尖峰時間，不易搭上車。公路總局與業者允諾，將以空車由國家新城站發車，除增加1815路忠孝線區間車（編號1813H）上午尖峰班次外，並試辦闢駛1815南京線區間車。

區間車自15日起開始試辦，基隆市交通處16日上班尖峰時間赴現場勘查，發現在上午6時30分到7時30分的上班尖峰時間，1815忠孝線區間車及南京線區間車兩線平均班距各約6分鐘，麥金路沿線站位國道客運候車人潮已明顯紓解。

交通處表示，希望透過新區間車的行駛，能夠讓安樂區麥金路沿線的通勤族，候車的時間能夠有感減少。