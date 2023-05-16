據香港東網引述中國大陸解放軍發表期刊文章，首次披露2021年初有多架美國海軍P8A反潛巡邏機在距離香港約150公里的南海範圍偵察，在東沙群島附近投放聲納浮標。中共解放軍偵察部隊抵近時，美軍立即指令浮標自毀，防止被解放軍打撈。

報導稱，中共解放軍95510部隊上月25日在《艦船電子對抗》發佈文章，題為《P8A反潛巡邏機聲納浮標戰術應用分析及情報支援研究》，披露3架美軍P8A反潛巡邏機於2021年1月5日在南海協同完成偵察和反潛任務，分別負責搜索演習區域有無異常水下信號活動、浮標布設及海洋環境監測、實時偵收反潛浮標回傳數據。

報導稱，當解放軍偵察力量進入有效偵獲距離時，美軍浮標上行信號陸續消失。當反潛任務完成後，美軍立即向浮標傳送自毀控制指令，把浮標沈入海底自毀，目的是防範解放軍有效偵收，防止洩密或被解放軍打撈。

美國媒體曾披露，美國參謀長聯席會議主席米利在2021年1月8日，致電時任中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，向對方保證美國不會向中國大陸開戰。當時正值美國國會山莊暴動後兩天，米利向李作成強調「我們百分百穩定，所有情況都很好，但民主有時都會草率」。同日，米利致電美國印太司令部一名海軍上將，建議延後軍事演習，獲對方同意。