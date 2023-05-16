台灣一對情侶近日到日本血拚，購買價值4.7億日圓（約新台幣1億元）的商品，卻沒有補稅4700萬日圓（約新台幣1062萬元）就直接離境，日本海關也束手無策。對此，從事進口日本潮牌6年的業者透露代購內幕，指出代購就是鎖定日本「先退稅後審核」的法規漏洞，狂買高單價精品。

綜合日媒報導，一對30多歲的台灣籍情侶在日本購買4.7億日圓的免稅商品，包括高級手錶、化妝品等，出境時聲稱已用國際貨運寄出，但寄送單存根聯的購買紀錄與實際購買紀錄不一樣，被要求補稅4700萬日圓，兩人卻沒繳錢就直接出境，令日本海關無可奈何。

為何逃稅卻不會被抓？據《東森新聞》報導，從事進口日本潮牌6年的業者指出，代購就是看中日本「先退稅後審核」的法規漏洞，專買利潤高的高單價、限量精品，在購物當下先退稅，出海關再把退稅單拿出，就可直接離開。

而台灣情侶逃稅的事曝光後，不少民眾擔心日本會取消這項便民措施。對此，我國關務署官員表示，若日本出具國際公文要求協助，台灣可以幫忙追回這筆款項；另外，台灣旅客入境只有2萬元免稅額，只要日本有通報，台灣海關就可以要求這對情侶報關補稅，但若貨物若沒進來台灣，就無法追回。