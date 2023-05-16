有網友在公共政策網路參與平台發起「周休3日」連署活動，已有逾5千多人附議，政府將在6月26日前回應，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，改為周休3日要思考3個問題，包括無法彌補缺少的工作時數、平均收入減少，以及對不適用周休3日的中小企業所帶來的衝擊，若這些問題無法解決，周休3日會造成物價上漲及總體經濟表現下降，直言「天下沒有白吃的午餐，有一好就沒兩好」。

葉耀元今（16）日於個人臉書粉專指出，台灣若改為周休3日，每個人一周工時縮短到35或32小時，當然是件好事，但要改變休假制度，要思考3件事，包括減少工作時數必須提升工作效率，且是否可以完全彌補縮短的工作時數，其次是工作時數減少，在時薪結構沒有改變的情況下，是否代表平均收入也會減少，最後是哪些企業無法適用周休3日，對這類中小企業或傳統產業會造成什麼衝擊。

葉耀元表示，在上述問題未找到解決辦法前，周休3日會直接造成物價上漲及總體經濟表現下降。他說，目前有些社會福利國家鼓勵民眾跟雇主協商，減少工作時數，像德國人每周平均工作不到35小時，但他們有相應的高稅收來支撐整個國家的支出。

葉耀元說，周休3日這個議題要好好討論，同時也提醒「天下沒有白吃的午餐，有一好就沒兩好」。