近年戶外婚禮風氣逐漸興起，台南市政府推薦22處舉辦戶外婚宴或證婚的場所，邀請民眾在5月20日至6月30日上網投票，除可支持與鼓勵所喜愛的婚宴場地，還有機會抽到船票、住宿招待券等禮品。市長黃偉哲表示，這22處場所氣氛佳，不僅適合辦婚宴，也適合來一場告白，如果已結婚的佳偶，也能來辦周年慶。

為鼓勵新人們來台南牽手作伴過日子，觀旅局精選出全市22處舉辦戶外證婚或婚宴的場地，還邀請民眾來投票，讓大家可進一步了解每個婚宴場地的特色，而且透過婚禮擇址經驗或觀禮感想分享交流，可以大大減少新人們在婚宴場地選擇的苦惱。

黃偉哲表示，歡迎大家一起來票選，推薦台南最適合結婚的場所，除了是府提供的票選名單，也歡迎市民朋友們推薦私房祕境，台南是適合工作、戀愛、結婚的地方，期待藉由優質婚宴場所票選活動，提振婚宴產業。

觀旅局說，此次盤點出的22處可以辦理戶外婚宴或戶外證婚場地，按場地特色分為4大主題，包括綠草如茵的「草地婚禮」、波光粼粼的「水景婚禮」、溫馨優雅的「雅舍婚禮」、時尚摩登的「廣場婚禮」，每處婚宴場地都有業者所提供的美照，邀請民眾上網投票，每日有3票的額度。

觀旅局提到，民眾上網投票，有機會抽到精美禮品，包含觀旅局準備的各式船票、台南大員皇冠假日酒店、桂田酒店提供的住宿招待券、十鼓文創園區提供的入園暢遊門票、嘉南高爾夫球場提供的200元抵用券、尖山埤渡假村提供的入園門票等共280多個中獎機會。