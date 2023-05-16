D＆AD台灣展主視覺是被剖開的鉛筆，裡面有台灣常見的水果，融合在地與國際的圖像。(台科大提供)

台灣科技大學設計系副教授李根在率領研究生團隊舉辦「英國D＆AD設計及廣告大獎年度展覽」，主視覺設計將D＆AD的鉛筆獎項結合台灣水果，充分以創意展現本土特色，獲德國iF設計獎肯定。

iF設計獎由德國國際論壇設計有限公司（International Forum Design GmbH）舉辦，歷史悠久，堪稱設計界奧斯卡獎，2023年就有來自56個國家、將近11000件的作品參賽。

D＆AD每年獲獎作品都會於東京、巴黎、上海、墨爾本等城市巡迴展覽，卻從來沒有來過台灣展出。因此這次「D＆AD台灣展」主視覺的設計概念，就是要揭開D＆AD的神秘面紗，由李根在發想，設計所同學杜浩瑋執行，將D＆AD的5種獎項，「木鉛筆獎」、「石墨鉛筆獎」、「黃鉛筆獎」、「黑鉛筆獎」、「白鉛筆獎」，一一剖開，並在鉛筆內放入台灣水果，展現本土特色。

李根在表示，在「切開鉛筆」的時候，第一刀是很容易的，可以直觀地垂直剖開，但後續要怎麼去切割，就需要更多創意的發想，並用不同的角度多方嘗試。而這些「剖開的鉛筆」除了在海報上呈現，也落實在展覽的各方面，展廳的設計讓觀展者像是進入鉛筆裡，在開幕儀式中，團隊也特地訂製一個鉛筆形狀的蛋糕，給大家切開。

李根在提到，D＆AD以對品質要求著稱，每年只會有5％的作品被提名，在國際上頗負盛名，2012年蘋果設計團隊獲獎後，一向保密又低調的他們，全員飛到倫敦領獎，史無前例集體公開亮相，該競賽的重要度從中就可見一斑。

對於再次獲獎，李根在指出，得獎是肯定，可是並不是最重要的，重點是透過參與國際級的競賽，看見來自各國的競爭者在做什麼，培養眼界及判別設計優缺點能力。他亦強調，看到別人的長處同時，也要認識自己的優勢以及腳下土地的文化，才能從這樣被影響與影響他人的過程中，學習「看」與「被看」的方法。

李根在多年致力於引入國外展覽，除了2021年、2022年均有舉行D＆AD台灣展，2020年就曾與台灣建築科技中心執行長江維華教授、建築系邱奕旭教授共同推動與德國威瑪包浩斯大學共同合作舉辦「包浩斯百年工作坊與展覽」 。

李根在認為，引進國外展覽的意義除了讓臺灣看見他國的創新，也是讓國際看見台灣設計圈的能量。