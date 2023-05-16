「盛世壁藏-唐代壁畫文化特展‧二部曲」將展出50幅珍貴壁畫，介紹唐人昔日生活百態。(圖／金門縣文化局提供)

「盛世壁藏-唐代壁畫文化特展‧二部曲」每日下午14點安排現場導覽，免費進場，歡迎民眾踴躍到場欣賞唐人風采。(圖／金門縣文化局提供)

深受國內各地民眾喜愛的「盛世壁藏-唐代壁畫文化特展‧二部曲」，將於5月30日至6月16日首度跨海在金門縣文化局展覽場開展。展覽精選陝西歷史博物館的50幅珍貴壁畫，介紹唐人昔日生活百態；其中難得的是首次展出唐著名宰相韓休墓近年研究與修復成果。

這次展覽由主辦方中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、中華翰維文化推廣協會與金門縣文化局、國立金門大學通力合作辦理。

文化局指出，金門古稱浯洲，唐代曾設牧馬場，令陳淵奉命前來墾拓，對金門深具貢獻，被後人尊為「開浯聖王」。當年為儲存牧馬水源，堆建區隔海與湖的要地「埒牆」，沿用至明末並保留迄今，是金門與唐代淵源的實證。古人應對環境的智慧令人讚嘆！此次展覽同樣洋溢著唐人巧思，留待民眾到場體會。

文化局也表示，除精彩展覽外，活動現場並規畫文化講座、漢服體驗、壁畫臨摹、曲水流觴、代表色票選、AR拍照、手機解謎遊戲等活動。展覽期間每日下午14點還有現場導覽，公益展覽，免費進場。相關資訊，請洽中華翰維文化推廣協會或致電02-2706-0869。