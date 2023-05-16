2023新財富500富人榜單16日公佈，從最新發布榜單內容顯示，入榜者的財富總額達到13.5兆元（人民幣，下同）。其中農夫山泉鐘睒睒以4562億元身家連續第三年奪魁，且大幅領先第二名、字節跳動張一鳴的3105億元。第三、四名則分別是拚多多的黃錚與騰訊的馬化騰。

此外，阿里巴巴馬雲則重回前十名，以1469.8億元財富在今年位居第六名。去年第2名的寧德時代曾毓群身家則因為劇減千億，以2243億元身家下滑至第5名。

按行業看，近幾年，光風儲、新能源車、科創賽道的創業新貴大踏步向前，與2020年相比，機械與電氣設備、能源與環保、金屬與冶煉三大行業各自新增了22、14、11人；這推動先進製造業富人數量達到210位，財富占比達到40％。

根據《深圳特區報》報導，從去年開始全球企業多面承壓。逆全球化潮流暗湧，全球供應鏈重構，美聯準會持續升息等種種因素，深刻影響企業家們的財富動向。統計新財富500富人的入榜總財富為13.5兆元，與上年比較的人均財富滑落至269億元，入圍門檻也下滑至77.6億元。

透過銷售礦泉水，農夫山泉創辦人鍾睒睒已是連續第三年奪冠，雖然財富微跌至4562億元，但仍大幅領先第二名的張一鳴，讓首富地位無人撼動。觀察前10名入榜富人中，有7人財富較上年出現下跌，包含曾毓群身家下跌1100億元。