中華車表示，Eclipse Cross PHEV具備完整電能驅動與引擎驅動兩套動力系統，擁有加速快、車室寧靜、純電行駛等環境友善新能源車優勢，當電力不足時，可切換為油電模式繼續行駛，還可支援快充，25分鐘就可充滿電力達80％，是台灣車市中唯一支援快充的PHEV車型。

Eclipse Cross PHEV動力採用2.4升高效能引擎與前後軸高功率直驅馬達，提供里程無慮的電動車駕駛體驗，並配備有被冠為「地表最強四驅」三菱獨家技術S-AWC（Super All Wheel Control）超能全時四輪控制系統，整合4WD電子控制四輪傳動系統、AYC主動式彎道動態控制系統、ASC車身動態穩定控制系統、ABS防鎖定煞車系統等四大系統，透過系統精準分配，使駕馭時有效提升四輪抓地力。

除原生三大驅動模式（一般模式NORMAL／雪地模式SNOW／砂石路面模式GRAVEL）外，PHEV車型更新增公路模式（TARMAC），可在蜿蜒的路段時，協助車主能更順暢過彎。在純電模式下的極速可達135km/h，純電續航力54km，既滿足一般市區行駛需求，假日出遠門旅行，也可隨時切換為油電行駛模式，能源效率亦可達57.1km/L。

在充電方面，提供兩種模式選擇，在住家可採用220V/15A的普通充電模式，僅需4小時即可將電池充滿；外出時，則能在直流電充電站啟動快速充電模式，25分鐘內即可充電達80％，當電池量不足時，也能以引擎自動充電繼續行駛。

此外，Mitsubishi Eclipse Cross PHEV搭載ACC主動車距控制巡航系統、7SRS環艙氣囊及完備e-Assist智能安全系統，導入智能科技輔助，全面提供安全防護，提升車主的行車安全。