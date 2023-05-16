因應民生物價飆漲，為使偏鄉長者持續享有優質的送餐服務，民進黨立法委員蔡培慧、吳玉琴、羅美玲、何欣純等人今（16）日於立法院召開「讓愛延續 長照送餐經費增加」記者會，呼籲便當費用從80元調整為100元，志工送餐從200元調整為350元。

蔡培慧表示，近年來物價指數上漲，尤其民生物資飆升，現行公部門誤餐費都調整至一餐100元，然而負擔更多成本的長照送餐卻還停留於一餐80元，顯然對長輩不公平。而今日就是要為長輩來請命，爭取調漲便當補助，將每份便當從原本的80元調整至100元。

蔡培慧提到，由於民生物價飆漲，多家社福團體面臨嚴重營運困難，送餐補助費、志工補助費若不與時俱進，恐會造成偏鄉長者沒有志工送餐。

吳玉琴表示，共餐、送餐、供餐等長照或社區關懷據點的服務一直是幫助基層弱勢民眾的重要服務。透過送餐，不僅讓弱勢民眾得到溫飽，也可以順便達到問安探訪的目的，是社會安全網的重要環節。不只送餐，有關社區關懷據點提高獎助費用一事，我也持續在跟社家署溝通當中。

吳玉琴說，根據主計總處的物價指數統計，如果將2021年訂為100，2022年是102.95，2023年是104.55，所以和兩前年相比，物價上漲4.55％，但重要民生物資，主要是食品變成108.83，漲了8.83。

另外，有關志工交通費，2017年從100提升為200，2017年的基本工資是2萬1009元，2023年調高為2萬6400元、時薪從133變到176元，漲幅高達25.6％。從這兩個數字看起來，有關送餐方案的膳費，和志工交通費用的補助都應該要成長。

羅美玲強調，在物價上漲的背景下，提高餐飲的補助費用已刻不容緩，她敦促中央政府盡快調整補助金額，並呼籲調整最晚能在今年7月生效，而非等到編列明年預算才開始行動。

羅美玲立委表示，根據她在南投的經驗，招募周一到五都能提供協助的志工非常困難。目前每位志工只能獲得200元的費用補助，而油資、車輛保養和維修等費用都需要志工自行負擔，近年來，也發生了因人手不足而造成社工在騎車送餐時受傷的情況，她呼籲盡快提高送餐補助金額，以改善志工的送餐處境。

何欣純表示，獨居長輩若自己烹煮，經常煮一次分多餐吃，不僅餐食重複性高又有隔餐不新鮮問題，長期下來導致營養不良，加速生理退化或對生活品質產生負面影響。而長照送餐也不只是把餐送到長者家門口而已，同時兼顧對長者生活起居的關懷。

蔡培慧、吳玉琴、羅美玲以及何欣純也一同呼籲，盼衛福部能夠正視年長者送餐經費不足的問題，並要求衛福部應與地方政府研商增加送餐經費，便當費用從80元調整為100元，志工送餐從200元調整為350元，政府與民間一同為長者的健康來把關，讓台灣變成老有所養、長輩有尊嚴的進步國家。