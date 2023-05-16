2023年第34屆金曲獎將於今(16日)中午公布入圍名單，7月1日於台北小巨蛋舉行，今年呼聲高的名單包括「周董」周杰倫、韋禮安、瘦子、吳青峰、高爾宣、熊仔等，女歌手方面則有A-Lin、鄧紫棋、徐佳瑩、陳珊妮、戴佩妮、安溥。最終由洪佩瑜入圍8項成大贏家，緊接在後的有徐佳瑩、吳青峰。
今年的揭獎嘉賓為黃連煜、江惠儀、熊仔、Matzka、葛西瓦、TRASH，評審團主席則是2021年以田馥甄《無人知曉》獲得金曲獎演唱類最佳專輯製作人獎的陳建騏，評審團共有85位，今年疫情後大爆發，報名單位有314個單位，1667張專輯，總共有24604件作品參加報名，是有史以來最多的報名作品數。
在女歌手方面，出道多年的A-Lin今年登上大陸節目《乘風2023》，唱功倍受肯定的她多次入圍金曲獎，也曾擔任表演嘉賓，過去就以首張專輯《失戀無罪》首度入圍金曲獎最佳新人獎，5度入圍卻從未得獎，可說是金曲獎的槓龜常客，還有鄧紫棋、安博也始終與女歌手獎無緣，這回是否有人能「破蛋」讓人好奇。
男歌手方面，得過多次金曲獎肯定的天王周杰倫這回帶著新作品回歸，是否能成為入圍大贏家？創作才子韋禮安今年不僅是入圍大熱門，還是首度擔當金曲獎典禮主持人，直言接到邀約當下的心情想說：「金曲獎瘋了嗎」，後來仔細一想金曲獎都這麼大膽了，那他也就試試看，其他包括瘦子、吳青峰、高爾宣、MC HotDog也都有望拿到金曲獎入場券。
今年金曲獎星光大道由去年表現深獲好評的陳明珠再次擔任主持人，將攜手新生代主持人黃偉晉共同擔任，首次接下主持棒的黃偉晉則表示震驚又興奮，直言：「主持紅毯是一件可遇不可求的事情，也是一個里程碑」，但自爆英文不好，陳明珠則秒回：「那就分給我啊，姊姊在！」《第34屆金曲獎頒獎典禮》將於7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視公司將於當日下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮；《2023金曲國際音樂節》則於6月28日至30日登場，系列活動相關訊息請搜尋金曲活動官網或追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。
第34屆流行音樂金曲獎入圍名單如下：
◎年度專輯獎：
最佳華語專輯獎入圍者
最佳台語專輯獎入圍者
最佳客語專輯獎入圍者
最佳原住民語專輯獎入圍者
◎年度歌曲獎：
準明星
明室
最偉大的作品
新世紀的女兒
最好的時光
Semane sepi夢
◎最佳華語專輯獎：
給／亞神音樂娛樂股份有限公司
明室／何樂音樂有限公司
Snow White／愛貝克思股份有限公司
PRO／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
馬拉美的星期二／環球國際唱片有限公司
娛樂自己／相信音樂國際股份有限公司
◎最佳台語專輯獎：
水逆／火氣音樂股份有限公司
邊緣轉生術 Holy Gazai／創銘實業股份有限公司
格／顏社企業有限公司
萬壽菊／夕陽音樂產業有限公司
憐朱安／比佛利影音多媒體有限公司
禁／滾石國際音樂股份有限公司
◎最佳客語專輯獎：
等路 Waiting a present for／好友感覺音樂事業有限公司
簷風謠／山狗大樂團
我在客廳做的夢／大賞門文化傳播有限公司
蝓螺／老頭音樂
客氣／安樂茂斯國際事業有限公司
◎最佳原住民語專輯獎：
Muskun Kata 一起我們
分水嶺Parius
cinevuan 7鄰86號
我這裡有一批很純的你要不要Ita
ABUS
◎最佳MV獎：
Beansstalk／否極泰來音樂股份有限公司(導演：章郡)
I Will Find You／亞神音樂娛樂股份有限公司(導演：陳霈芙)
給／亞神音樂娛樂股份有限公司(導演：比爾賈)
差-點／愛貝克思股份有限公司(導演：邱柏昶)
(......海妖沙龍)(feat.蜷川紅 of 和樂器樂團)／環球國際唱片股份有限公司(導演：Show Yanagisawa)
Little Balcony／夕陽音樂產業有限公司(導演：Pennacky)
◎最佳華語男歌手獎：
MC Hotdog熱狗／姚中二
熊仔／PRO
吳青峰／馬拉美的星期二
HUSH／娛樂自己
鶴The Crane／TALENT
趙雷／署前街少年
◎最佳華語女歌手獎：
徐佳瑩／給
洪佩瑜／明室
郁可唯／Dear Life
A-LIN／LINK
戴佩妮／被動的觀眾
劉柏辛Lexie／幸福星
◎最佳台語男歌手獎：
卲大倫／出一支喙
廖士賢／入
陳竹昇／換場
阿吉仔／心愛的謝謝
周自從／自從彼時陣
◎最佳台語女歌手獎：
蔡家蓁／無礙
黃妃／回想
鄭宜農／水逆
蔡秋鳳／憐朱安
曹雅雯／禁
◎最佳客語歌手獎：
林鈺婷／薝風謠
彭佳慧／我在客廳做的夢
黃子軒／客家的卡夫卡
米莎／蝓螺
VUIZE／GO MODE
◎最佳原住民語歌手獎：
王宏恩／Muskun Kata 一起我們
雅維・茱芮／wahi藤蔓
kivi／分水嶺Parius
Matzka／cinevuan 7鄰86號
葛西瓦／我這裡有一批很純的你要不要Ita
阿布絲／ABUS
◎最佳樂團獎：
生祥樂隊／江湖卡夫卡
聲子蟲／真面目
JADE／Snow White
大象體操／夢境Dreams
宇宙人／理想狀態
A_Root同根生／邊緣轉生樹
Robot Swing／SYSTEM BOOTING
◎最佳演唱組合獎：
Crispy脆樂團／愛是我們必經的辛苦
絕命青年／來一場冒險
深白色二人組／逆火
玖壹壹／BROMAN
先生小姐／枕邊迷航
◎最佳新人獎：
洪佩瑜／明室
芒果醬／新・寶島少年？
LÜCY／LÜCY
黃浩庭 HAOTING／萬壽菊
鶴 The Crane／TALENT
潮州土狗／狗狗歷險記
阿布絲／ABUS
◎最佳作曲人獎：
黃玠瑋／游牧
徐佳瑩／不在一起就不會分開
艾怡良／我怨
鄭宜農、何俊葦／新世紀的女兒
吳青峰／(......戀人絮語)(Feat林嘉欣)
◎最佳作詞人獎：
盧羿安／揹上悲傷北上
葛大為／不在一起就不會分開
MC HotDog熱狗／NFT《姚中二》
鄭宜農／人如何學會語言 feat. Chunho《水逆》
林夕／某種老朋友《MEMENTO》
周耀輝／人啊人《人啊人》
◎最佳編曲人獎：
嘟嘟／歌韭菜
大象體操(張凱婷、涂嘉欽、張凱翔)／女巫Witches
王希文／明天再見
蔡坤奇@給氣人音樂社／李小龍
蔡德才／捆縛
吳青峰、陳君豪／(...催眠大師)(feat.Maitrise Saint-Marc-Les Choristes)
◎最佳專輯製作人獎：
徐佳瑩、陳君豪／給
陳建騏／明室
G.E.M鄧紫棋、宮閣／啟示錄
柯智豪／邊緣轉生術 Holy Gazai
海大富／LUCY
吳青峰、陳君豪／馬拉美的星期二
◎最佳單曲製作人獎：
陳君豪／游牧《游牧 》
陳健瑋／變身《出一支喙 》
嘟嘟、周已敦／Telephone《Snow White 》
韓立康／影子Showdow feat.9m88《夢境dreams 》
周湯豪、Jae Chong／比莉卡厲害《比莉卡厲害 》
林強、持修、鍾濰宇／時尚!《時尚! 》
Joanna Wang、Adam Lee／Tina's Hausu《Tina's Hausu 》
◎演奏類 – 出版獎 最佳專輯獎：
我偏愛／好有感覺音樂事業有限公司
黃瑞豐「潮」／麥丁文化事業有限公司
繫／好有感覺音樂事業有限公司
阿爾卑斯的日落／果核有限公司
日出／好意思文化有限公司
◎演奏類 – 個人獎 最佳專輯製作人獎：
方斯由／我偏愛
黃瑞豐、鍾興民／黃瑞豐「潮」
里奇・古瓷／繫
大竹研／汫
鍾興民、Yannick Barman／阿爾卑斯的日落
◎演奏類 – 個人獎 最佳作曲人獎：
鍾興民／市場裡的苦瓜嫂(黃瑞豐「潮」)
鍾興民／洄岸(黃瑞豐「潮」)
利惟庸／Breaking The Circle《 I Will See You In The Fog》
鍾興民、Yannick Barman／Sunset In The Alps《阿爾卑斯的日落》
盧思蒨／椎間盤突出《我大盧思蒨》
◎技術類 – 出版獎 最佳演唱錄音專輯獎：
游牧／環球國際唱片有限公司
給／亞神音樂娛樂股份有限公司
長大有出息／華研國際音樂股份有限公司
Time's up／荒島文化有限公司
cinevuan 7鄰86號／十一音像有限公司
◎技術類 – 出版獎 最佳演奏錄音專輯獎：
黃瑞豐「潮」／麥丁文化事業有限公司
拍動 Hakudou／好有感覺音樂事業有限公司
我大盧思蒨／跪著聽音樂有限公司
給爸爸 楊曉恩宜蘭現場演奏專輯／楊曉恩爵士樂團
SEDAR Trio - Vol. 1／華納國際音樂股份有限公司
◎技術類 – 個人獎 最佳裝幀設計獎：
吳佳璘／江湖卡夫卡
吳建隆、洪瑞迦／REATHBOUND
方序中／Re:小花盛開的回音
黃家賢、蔡嘉倫／Muskun Kata 一起我們
畢展熒／調教
◎特別貢獻獎：林秋離、歐陽菲菲
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