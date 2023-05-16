2023年第34屆金曲獎將於今(16日)中午公布入圍名單，7月1日於台北小巨蛋舉行，今年呼聲高的名單包括「周董」周杰倫、韋禮安、瘦子、吳青峰、高爾宣、熊仔等，女歌手方面則有A-Lin、鄧紫棋、徐佳瑩、陳珊妮、戴佩妮、安溥。最終由洪佩瑜入圍8項成大贏家，緊接在後的有徐佳瑩、吳青峰。

今年的揭獎嘉賓為黃連煜、江惠儀、熊仔、Matzka、葛西瓦、TRASH，評審團主席則是2021年以田馥甄《無人知曉》獲得金曲獎演唱類最佳專輯製作人獎的陳建騏，評審團共有85位，今年疫情後大爆發，報名單位有314個單位，1667張專輯，總共有24604件作品參加報名，是有史以來最多的報名作品數。

第34屆流行音樂金曲獎入圍名單公布記者會

洪佩瑜是今年金曲獎入圍大贏家。（圖／中時資料照片）

在女歌手方面，出道多年的A-Lin今年登上大陸節目《乘風2023》，唱功倍受肯定的她多次入圍金曲獎，也曾擔任表演嘉賓，過去就以首張專輯《失戀無罪》首度入圍金曲獎最佳新人獎，5度入圍卻從未得獎，可說是金曲獎的槓龜常客，還有鄧紫棋、安博也始終與女歌手獎無緣，這回是否有人能「破蛋」讓人好奇。

男歌手方面，得過多次金曲獎肯定的天王周杰倫這回帶著新作品回歸，是否能成為入圍大贏家？創作才子韋禮安今年不僅是入圍大熱門，還是首度擔當金曲獎典禮主持人，直言接到邀約當下的心情想說：「金曲獎瘋了嗎」，後來仔細一想金曲獎都這麼大膽了，那他也就試試看，其他包括瘦子、吳青峰、高爾宣、MC HotDog也都有望拿到金曲獎入場券。

今年金曲獎星光大道由去年表現深獲好評的陳明珠再次擔任主持人，將攜手新生代主持人黃偉晉共同擔任，首次接下主持棒的黃偉晉則表示震驚又興奮，直言：「主持紅毯是一件可遇不可求的事情，也是一個里程碑」，但自爆英文不好，陳明珠則秒回：「那就分給我啊，姊姊在！」《第34屆金曲獎頒獎典禮》將於7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視公司將於當日下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮；《2023金曲國際音樂節》則於6月28日至30日登場，系列活動相關訊息請搜尋金曲活動官網或追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。

第34屆流行音樂金曲獎入圍名單如下：

◎年度專輯獎：

最佳華語專輯獎入圍者

最佳台語專輯獎入圍者

最佳客語專輯獎入圍者

最佳原住民語專輯獎入圍者

◎年度歌曲獎：

準明星

明室

最偉大的作品

新世紀的女兒

最好的時光

Semane sepi夢

◎最佳華語專輯獎：

給／亞神音樂娛樂股份有限公司

明室／何樂音樂有限公司

Snow White／愛貝克思股份有限公司

PRO／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

馬拉美的星期二／環球國際唱片有限公司

娛樂自己／相信音樂國際股份有限公司

◎最佳台語專輯獎：

水逆／火氣音樂股份有限公司

邊緣轉生術 Holy Gazai／創銘實業股份有限公司

格／顏社企業有限公司

萬壽菊／夕陽音樂產業有限公司

憐朱安／比佛利影音多媒體有限公司

禁／滾石國際音樂股份有限公司

◎最佳客語專輯獎：

等路 Waiting a present for／好友感覺音樂事業有限公司

簷風謠／山狗大樂團

我在客廳做的夢／大賞門文化傳播有限公司

蝓螺／老頭音樂

客氣／安樂茂斯國際事業有限公司

◎最佳原住民語專輯獎：

Muskun Kata 一起我們

分水嶺Parius

cinevuan 7鄰86號

我這裡有一批很純的你要不要Ita

ABUS

◎最佳MV獎：

Beansstalk／否極泰來音樂股份有限公司(導演：章郡)

I Will Find You／亞神音樂娛樂股份有限公司(導演：陳霈芙)

給／亞神音樂娛樂股份有限公司(導演：比爾賈)

差-點／愛貝克思股份有限公司(導演：邱柏昶)

(......海妖沙龍)(feat.蜷川紅 of 和樂器樂團)／環球國際唱片股份有限公司(導演：Show Yanagisawa)

Little Balcony／夕陽音樂產業有限公司(導演：Pennacky)

◎最佳華語男歌手獎：

MC Hotdog熱狗／姚中二

熊仔／PRO

吳青峰／馬拉美的星期二

HUSH／娛樂自己

鶴The Crane／TALENT

趙雷／署前街少年

◎最佳華語女歌手獎：

徐佳瑩／給

洪佩瑜／明室

郁可唯／Dear Life

A-LIN／LINK

戴佩妮／被動的觀眾

劉柏辛Lexie／幸福星

◎最佳台語男歌手獎：

卲大倫／出一支喙

廖士賢／入

陳竹昇／換場

阿吉仔／心愛的謝謝

周自從／自從彼時陣

◎最佳台語女歌手獎：

蔡家蓁／無礙

黃妃／回想

鄭宜農／水逆

蔡秋鳳／憐朱安

曹雅雯／禁

◎最佳客語歌手獎：

林鈺婷／薝風謠

彭佳慧／我在客廳做的夢

黃子軒／客家的卡夫卡

米莎／蝓螺

VUIZE／GO MODE

◎最佳原住民語歌手獎：

王宏恩／Muskun Kata 一起我們

雅維・茱芮／wahi藤蔓

kivi／分水嶺Parius

Matzka／cinevuan 7鄰86號

葛西瓦／我這裡有一批很純的你要不要Ita

阿布絲／ABUS

◎最佳樂團獎：

生祥樂隊／江湖卡夫卡

聲子蟲／真面目

JADE／Snow White

大象體操／夢境Dreams

宇宙人／理想狀態

A_Root同根生／邊緣轉生樹

Robot Swing／SYSTEM BOOTING

◎最佳演唱組合獎：

Crispy脆樂團／愛是我們必經的辛苦

絕命青年／來一場冒險

深白色二人組／逆火

玖壹壹／BROMAN

先生小姐／枕邊迷航

◎最佳新人獎：

洪佩瑜／明室

芒果醬／新・寶島少年？

LÜCY／LÜCY

黃浩庭 HAOTING／萬壽菊

鶴 The Crane／TALENT

潮州土狗／狗狗歷險記

阿布絲／ABUS

◎最佳作曲人獎：

黃玠瑋／游牧

徐佳瑩／不在一起就不會分開

艾怡良／我怨

鄭宜農、何俊葦／新世紀的女兒

吳青峰／(......戀人絮語)(Feat林嘉欣)

◎最佳作詞人獎：

盧羿安／揹上悲傷北上

葛大為／不在一起就不會分開

MC HotDog熱狗／NFT《姚中二》

鄭宜農／人如何學會語言 feat. Chunho《水逆》

林夕／某種老朋友《MEMENTO》

周耀輝／人啊人《人啊人》

◎最佳編曲人獎：

嘟嘟／歌韭菜

大象體操(張凱婷、涂嘉欽、張凱翔)／女巫Witches

王希文／明天再見

蔡坤奇@給氣人音樂社／李小龍

蔡德才／捆縛

吳青峰、陳君豪／(...催眠大師)(feat.Maitrise Saint-Marc-Les Choristes)

◎最佳專輯製作人獎：

徐佳瑩、陳君豪／給

陳建騏／明室

G.E.M鄧紫棋、宮閣／啟示錄

柯智豪／邊緣轉生術 Holy Gazai

海大富／LUCY

吳青峰、陳君豪／馬拉美的星期二

◎最佳單曲製作人獎：

陳君豪／游牧《游牧 》

陳健瑋／變身《出一支喙 》

嘟嘟、周已敦／Telephone《Snow White 》

韓立康／影子Showdow feat.9m88《夢境dreams 》

周湯豪、Jae Chong／比莉卡厲害《比莉卡厲害 》

林強、持修、鍾濰宇／時尚!《時尚! 》

Joanna Wang、Adam Lee／Tina's Hausu《Tina's Hausu 》

◎演奏類 – 出版獎 最佳專輯獎：

我偏愛／好有感覺音樂事業有限公司

黃瑞豐「潮」／麥丁文化事業有限公司

繫／好有感覺音樂事業有限公司

阿爾卑斯的日落／果核有限公司

日出／好意思文化有限公司

◎演奏類 – 個人獎 最佳專輯製作人獎：

方斯由／我偏愛

黃瑞豐、鍾興民／黃瑞豐「潮」

里奇・古瓷／繫

大竹研／汫

鍾興民、Yannick Barman／阿爾卑斯的日落

◎演奏類 – 個人獎 最佳作曲人獎：

鍾興民／市場裡的苦瓜嫂(黃瑞豐「潮」)

鍾興民／洄岸(黃瑞豐「潮」)

利惟庸／Breaking The Circle《 I Will See You In The Fog》

鍾興民、Yannick Barman／Sunset In The Alps《阿爾卑斯的日落》

盧思蒨／椎間盤突出《我大盧思蒨》

◎技術類 – 出版獎 最佳演唱錄音專輯獎：

游牧／環球國際唱片有限公司

給／亞神音樂娛樂股份有限公司

長大有出息／華研國際音樂股份有限公司

Time's up／荒島文化有限公司

cinevuan 7鄰86號／十一音像有限公司

◎技術類 – 出版獎 最佳演奏錄音專輯獎：

黃瑞豐「潮」／麥丁文化事業有限公司

拍動 Hakudou／好有感覺音樂事業有限公司

我大盧思蒨／跪著聽音樂有限公司

給爸爸 楊曉恩宜蘭現場演奏專輯／楊曉恩爵士樂團

SEDAR Trio - Vol. 1／華納國際音樂股份有限公司

◎技術類 – 個人獎 最佳裝幀設計獎：

吳佳璘／江湖卡夫卡

吳建隆、洪瑞迦／REATHBOUND

方序中／Re:小花盛開的回音

黃家賢、蔡嘉倫／Muskun Kata 一起我們

畢展熒／調教

已故音樂人林秋離與旅日多年的歐陽菲菲獲得特別貢獻獎。（圖／中時資料照片）

◎特別貢獻獎：林秋離、歐陽菲菲