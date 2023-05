2023年第34屆金曲獎將於今(16日)中午公布入圍名單,7月1日於台北小巨蛋舉行,今年呼聲高的名單包括「周董」周杰倫、韋禮安、瘦子、吳青峰、高爾宣、熊仔等,女歌手方面則有A-Lin、鄧紫棋、徐佳瑩、陳珊妮、戴佩妮、安溥。最終由洪佩瑜入圍8項成大贏家,緊接在後的有徐佳瑩、吳青峰。

今年的揭獎嘉賓為黃連煜、江惠儀、熊仔、Matzka、葛西瓦、TRASH,評審團主席則是2021年以田馥甄《無人知曉》獲得金曲獎演唱類最佳專輯製作人獎的陳建騏,評審團共有85位,今年疫情後大爆發,報名單位有314個單位,1667張專輯,總共有24604件作品參加報名,是有史以來最多的報名作品數。

第34屆流行音樂金曲獎入圍名單公布記者會

洪佩瑜是今年金曲獎入圍大贏家。(圖/中時資料照片)

在女歌手方面,出道多年的A-Lin今年登上大陸節目《乘風2023》,唱功倍受肯定的她多次入圍金曲獎,也曾擔任表演嘉賓,過去就以首張專輯《失戀無罪》首度入圍金曲獎最佳新人獎,5度入圍卻從未得獎,可說是金曲獎的槓龜常客,還有鄧紫棋、安博也始終與女歌手獎無緣,這回是否有人能「破蛋」讓人好奇。

男歌手方面,得過多次金曲獎肯定的天王周杰倫這回帶著新作品回歸,是否能成為入圍大贏家?創作才子韋禮安今年不僅是入圍大熱門,還是首度擔當金曲獎典禮主持人,直言接到邀約當下的心情想說:「金曲獎瘋了嗎」,後來仔細一想金曲獎都這麼大膽了,那他也就試試看,其他包括瘦子、吳青峰、高爾宣、MC HotDog也都有望拿到金曲獎入場券。

今年金曲獎星光大道由去年表現深獲好評的陳明珠再次擔任主持人,將攜手新生代主持人黃偉晉共同擔任,首次接下主持棒的黃偉晉則表示震驚又興奮,直言:「主持紅毯是一件可遇不可求的事情,也是一個里程碑」,但自爆英文不好,陳明珠則秒回:「那就分給我啊,姊姊在!」《第34屆金曲獎頒獎典禮》將於7月1日(六)在台北小巨蛋舉行,承辦單位台視公司將於當日下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮;《2023金曲國際音樂節》則於6月28日至30日登場,系列活動相關訊息請搜尋金曲活動官網或追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。

第34屆流行音樂金曲獎入圍名單如下:

◎年度專輯獎:

最佳華語專輯獎入圍者

最佳台語專輯獎入圍者

最佳客語專輯獎入圍者

最佳原住民語專輯獎入圍者

◎年度歌曲獎:

準明星

明室

最偉大的作品

新世紀的女兒

最好的時光

Semane sepi夢

◎最佳華語專輯獎:

給/亞神音樂娛樂股份有限公司

明室/何樂音樂有限公司

Snow White/愛貝克思股份有限公司

PRO/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

馬拉美的星期二/環球國際唱片有限公司

娛樂自己/相信音樂國際股份有限公司

◎最佳台語專輯獎:

水逆/火氣音樂股份有限公司

邊緣轉生術 Holy Gazai/創銘實業股份有限公司

格/顏社企業有限公司

萬壽菊/夕陽音樂產業有限公司

憐朱安/比佛利影音多媒體有限公司

禁/滾石國際音樂股份有限公司

◎最佳客語專輯獎:

等路 Waiting a present for/好友感覺音樂事業有限公司

簷風謠/山狗大樂團

我在客廳做的夢/大賞門文化傳播有限公司

蝓螺/老頭音樂

客氣/安樂茂斯國際事業有限公司

◎最佳原住民語專輯獎:

Muskun Kata 一起我們

分水嶺Parius

cinevuan 7鄰86號

我這裡有一批很純的你要不要Ita

ABUS

◎最佳MV獎:

Beansstalk/否極泰來音樂股份有限公司(導演:章郡)

I Will Find You/亞神音樂娛樂股份有限公司(導演:陳霈芙)

給/亞神音樂娛樂股份有限公司(導演:比爾賈)

差-點/愛貝克思股份有限公司(導演:邱柏昶)

(......海妖沙龍)(feat.蜷川紅 of 和樂器樂團)/環球國際唱片股份有限公司(導演:Show Yanagisawa)

Little Balcony/夕陽音樂產業有限公司(導演:Pennacky)

◎最佳華語男歌手獎:

MC Hotdog熱狗/姚中二

熊仔/PRO

吳青峰/馬拉美的星期二

HUSH/娛樂自己

鶴The Crane/TALENT

趙雷/署前街少年

◎最佳華語女歌手獎:

徐佳瑩/給

洪佩瑜/明室

郁可唯/Dear Life

A-LIN/LINK

戴佩妮/被動的觀眾

劉柏辛Lexie/幸福星

◎最佳台語男歌手獎:

卲大倫/出一支喙

廖士賢/入

陳竹昇/換場

阿吉仔/心愛的謝謝

周自從/自從彼時陣

◎最佳台語女歌手獎:

蔡家蓁/無礙

黃妃/回想

鄭宜農/水逆

蔡秋鳳/憐朱安

曹雅雯/禁

◎最佳客語歌手獎:

林鈺婷/薝風謠

彭佳慧/我在客廳做的夢

黃子軒/客家的卡夫卡

米莎/蝓螺

VUIZE/GO MODE

◎最佳原住民語歌手獎:

王宏恩/Muskun Kata 一起我們

雅維・茱芮/wahi藤蔓

kivi/分水嶺Parius

Matzka/cinevuan 7鄰86號

葛西瓦/我這裡有一批很純的你要不要Ita

阿布絲/ABUS

◎最佳樂團獎:

生祥樂隊/江湖卡夫卡

聲子蟲/真面目

JADE/Snow White

大象體操/夢境Dreams

宇宙人/理想狀態

A_Root同根生/邊緣轉生樹

Robot Swing/SYSTEM BOOTING

◎最佳演唱組合獎:

Crispy脆樂團/愛是我們必經的辛苦

絕命青年/來一場冒險

深白色二人組/逆火

玖壹壹/BROMAN

先生小姐/枕邊迷航

◎最佳新人獎:

洪佩瑜/明室

芒果醬/新・寶島少年?

LÜCY/LÜCY

黃浩庭 HAOTING/萬壽菊

鶴 The Crane/TALENT

潮州土狗/狗狗歷險記

阿布絲/ABUS

◎最佳作曲人獎:

黃玠瑋/游牧

徐佳瑩/不在一起就不會分開

艾怡良/我怨

鄭宜農、何俊葦/新世紀的女兒

吳青峰/(......戀人絮語)(Feat林嘉欣)

◎最佳作詞人獎:

盧羿安/揹上悲傷北上

葛大為/不在一起就不會分開

MC HotDog熱狗/NFT《姚中二》

鄭宜農/人如何學會語言 feat. Chunho《水逆》

林夕/某種老朋友《MEMENTO》

周耀輝/人啊人《人啊人》

◎最佳編曲人獎:

嘟嘟/歌韭菜

大象體操(張凱婷、涂嘉欽、張凱翔)/女巫Witches

王希文/明天再見

蔡坤奇@給氣人音樂社/李小龍

蔡德才/捆縛

吳青峰、陳君豪/(...催眠大師)(feat.Maitrise Saint-Marc-Les Choristes)

◎最佳專輯製作人獎:

徐佳瑩、陳君豪/給

陳建騏/明室

G.E.M鄧紫棋、宮閣/啟示錄

柯智豪/邊緣轉生術 Holy Gazai

海大富/LUCY

吳青峰、陳君豪/馬拉美的星期二

◎最佳單曲製作人獎:

陳君豪/游牧《游牧 》

陳健瑋/變身《出一支喙 》

嘟嘟、周已敦/Telephone《Snow White 》

韓立康/影子Showdow feat.9m88《夢境dreams 》

周湯豪、Jae Chong/比莉卡厲害《比莉卡厲害 》

林強、持修、鍾濰宇/時尚!《時尚! 》

Joanna Wang、Adam Lee/Tina's Hausu《Tina's Hausu 》

◎演奏類 – 出版獎 最佳專輯獎:

我偏愛/好有感覺音樂事業有限公司

黃瑞豐「潮」/麥丁文化事業有限公司

繫/好有感覺音樂事業有限公司

阿爾卑斯的日落/果核有限公司

日出/好意思文化有限公司

◎演奏類 – 個人獎 最佳專輯製作人獎:

方斯由/我偏愛

黃瑞豐、鍾興民/黃瑞豐「潮」

里奇・古瓷/繫

大竹研/汫

鍾興民、Yannick Barman/阿爾卑斯的日落

◎演奏類 – 個人獎 最佳作曲人獎:

鍾興民/市場裡的苦瓜嫂(黃瑞豐「潮」)

鍾興民/洄岸(黃瑞豐「潮」)

利惟庸/Breaking The Circle《 I Will See You In The Fog》

鍾興民、Yannick Barman/Sunset In The Alps《阿爾卑斯的日落》

盧思蒨/椎間盤突出《我大盧思蒨》

◎技術類 – 出版獎 最佳演唱錄音專輯獎:

游牧/環球國際唱片有限公司

給/亞神音樂娛樂股份有限公司

長大有出息/華研國際音樂股份有限公司

Time's up/荒島文化有限公司

cinevuan 7鄰86號/十一音像有限公司

◎技術類 – 出版獎 最佳演奏錄音專輯獎:

黃瑞豐「潮」/麥丁文化事業有限公司

拍動 Hakudou/好有感覺音樂事業有限公司

我大盧思蒨/跪著聽音樂有限公司

給爸爸 楊曉恩宜蘭現場演奏專輯/楊曉恩爵士樂團

SEDAR Trio - Vol. 1/華納國際音樂股份有限公司

◎技術類 – 個人獎 最佳裝幀設計獎:

吳佳璘/江湖卡夫卡

吳建隆、洪瑞迦/REATHBOUND

方序中/Re:小花盛開的回音

黃家賢、蔡嘉倫/Muskun Kata 一起我們

畢展熒/調教

已故音樂人林秋離與旅日多年的歐陽菲菲獲得特別貢獻獎。(圖/中時資料照片)

◎特別貢獻獎:林秋離、歐陽菲菲