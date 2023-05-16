今年國中教育會考將於5月20日、21日舉行，雲林考區有8個考場分別在斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工、北港高中，今年報名考生共5874人，較去年減少177人，感染新冠肺炎學生可於今（16日）起向考區試務會提出申請到第二備用試場應試。

國中會考前一天（19日）下午3點到5點開放考場，考生可到各考場認識環境，但不得進入試場。

因應新冠肺炎已被調整為第四類傳染病，教育部宣布國中教育會考取消篩檢陽性及中重症考生應考限制，考生若有使用第二備用試場應試需求，5月16日起向考區試務會提出申請，毋須提供篩檢證明。

此外，今年國中會考由考生自行準備口罩，建議師生皆自主佩戴口罩，今年度也開放家長陪考，但建議篩檢陽性之家長不宜陪考。

5月20日上午考試科目為社會、數學，下午是國文及寫作測驗；21日上午考自然、英語（閱讀、聽力）；英文聽力測驗只要遲到就不得入場，也不得提早出場。

雲林縣府教育處提醒考生，與考試無關的物品如手機、具有通訊功能的智慧型手錶、小米手環都不得攜帶入場。

教育處也再次提醒家長及考生注意，考生除了參加會考外，需依興趣妥善規畫，務必在規定期限內選擇免試入學、特色招生、或五專免試入學等管道，擇一亦可同時報名，才能完成錄取分發學校的程序。