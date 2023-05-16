據悉，繼去年底將庫存水位大降86%之後，這位股神的波克夏海瑟威投資公司，緊接著在今年第1季更是全部把剩下的台積電全部出脫，半張都沒留。巴菲特在日前股東大會曾說，自己要大賣台積電是憂心海峽兩岸地緣政治緊張。同時，在巴菲特賣出後，台積電股價大幅下修，投資人操作起來也心驚驚。

巴菲特急著想要脫手，但以科技類股為主的Coatue Management，以及高資金槓桿的Tiger Global Management，這兩家避險基金業者卻是在上季增加台積電股票，且買進數量不小。

彭博社指出，在2月一度衝高至8個月新高後，這家全世界最大晶圓代工廠的股價，已經失去上漲動力。部分理由要歸咎於，全球電子產品需求疲弱、庫存太多以及地緣政治風險升高等。

為了維持在高階半導體的領導地位，台積電在4月時曾表示，還是維持全年的基本支出目標不變。不過，市場卻在觀察台積電未來的復甦情況。在ADR大漲2.7%之後，台積電在台北股市16日盤中，股價也一度大漲2%左右。

其實，巴菲特出清台積電股票與營運管理沒關係，巴菲特還讚揚台積電很了不起，對世界來說也很重要。在晶片產業中沒人能出其右，台積電的位置才是真正的問題。

彭博社表示，全球無論是政界還是客戶，愈來愈擔心科技方面過度仰賴台灣。台積電已分別在美國與日本本土蓋廠房，以滿足客戶對晶片的不同需求。至於位於歐洲的德國，外傳是台積電下個海外設廠地點。

巴菲特指出，跟台灣比較起來，自己更喜歡把資金放在日本。儘管不希望這樣，但礙於現實無奈，重新評估後才會有此結論。除了台積電，巴菲特上季也賣掉BNY Mellon銀行以及銀行控股公司U.S. Bancorp的股票。不過，卻反手買進Capital One銀行與蘋果。