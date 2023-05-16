據觀察者網報導，近日，大陸國家級船舶工業期刊《艦船電子對抗》刊載的一篇論文披露了一起中美南海對抗事件。2021年1月5日，一架美軍P-8A反潛巡邏機靠近距香港約150公里的水面上空，解放軍迅速派出部隊響應，迫使該反潛巡邏機自毀聲納浮標，以防止敏感設備落入中國大陸手中。

該論文的第一作者、來自解放軍95510部隊的劉東青及其團隊表示，美國的活動對中國大陸的國家安全構成了嚴重挑戰，「戰時，這（美軍使用聲納浮標搜潛）將對我遂行重要任務的潛艇構成致命威脅」。

公開資料顯示，《艦船電子對抗》是中國船舶重工集團公司第七二三研究所於1978年創辦的國家級期刊，主要刊載與海軍艦船電子對抗有關的基礎理論、科研成果、工程設計和應用以及國內外發展信息。

4月25日，標題為《P-8A反潛巡邏機聲納浮標戰術應用分析及情報支援研究》論文發表在《艦船電子對抗》。

該論文摘要指出，來自中共解放軍95510部隊的研究團隊分析了平時和戰時P-8A反潛巡邏機在南海活動對中方的主要威脅，對P-8A在南海活動期間聲納浮標戰術應用進行了研究，並從干擾預防、航線規避和突破手段3個方面，對P-8A反潛巡邏機聲納浮標提出針對性電子對抗情報支援策略。

在這篇論文的「P-8A聲納浮標戰術運用分析」部分，劉東青及其團隊披露了一起發生在2021年初的中美對抗事件：「一方面，P-8A反潛作業流程管控嚴格，P-8A在任務結束後立即關閉浮標信號。2021年1月5日，當我偵察力量進入有效偵獲距離時，浮標上行信號陸續消失，當反潛任務完成後立即下傳自毀控制指令，及時將浮標沈入海底自毀，意在防範我有效偵收，防止洩密或被我打撈。」

「另一方面，P-8A赴南海實施反潛作業期間，通常多架次、分時段協同完成偵察和反潛任務，頻繁在我南海活動，以探測我水下目標活動情況。」

根據該論文所配示意圖，2021年1月5日，一架美軍P-8A反潛巡邏機靠近距香港約150公里的水面上空，正在該地區進行海軍演習的解放軍迅速派出了一支響應部隊，但該部隊的規模和性質並未披露。

據這篇論文介紹，近年來，美P-8A反潛巡邏機頻繁在南海對華進行偵察監視，持續感知戰場態勢，強化水下目標監控，採取降高戰術動作，在解放軍潛艇活動區域或重要水域航道投放浮標、接收聲納信號以進行搜潛，目的是跟監封堵、壓縮規制中方水下兵力活動，對解放軍事信息安全和空防戰備構成較大威脅和挑戰。

「根據作業海域的實際氣象條件，P-8A習慣選擇60m的最佳飛行高度，使用警戒雷達、電子偵察儀或紅外偵察儀，飛抵目標區上空對目標進行大範圍搜索。」該論文介紹，「當P-8A型巡邏機發現潛艇活動跡象時，即布設主動聲納浮標或主、被動聲納浮標陣，飛機則在浮標陣附近飛行，監控聲納浮標信號，進一步查明潛艇。」

在結束語中，論文作者表示，美軍P-8A反潛巡邏機未來將持續在南海頻繁投放聲納浮標，「我們需要加快對其進行深入的情報偵察和分析研究，進一步掌握其聲納浮標布陣方式、戰術應用及作戰使用特點，為未來可能的軍事鬥爭做好準備。」