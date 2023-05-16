永冠第一季出貨噸數從去年同期37,247噸拉升至44,341噸，合併營收22.18億元，營業利益1.02億元、稅前淨利0.91億元、本期淨利0.69億元、EPS回升至0.62元。

永冠指出，第一季合併營收與去年同期相比成長顯著，主因是大陸地區疫情改善、物流恢復，而且風電產業因中國大陸政策推動進入上升週期，需求動能強勁。此外，永冠第一季毛利率明顯提升，除原材料價格向下小幅修正，產量爬升及效率優化，是毛利率攀升的主因。

永冠表示，根據有關研究機構數據，中國大陸2023年風電新增裝機容量，預期將達60GW～80GW。因而風電客戶訂單將有望全年保持暢旺。此外，中國大陸統計局公布第一季GDP為 4.5％，高於普遍預期，並且多數機構推估全年各產業將呈現溫和復甦的態勢，因此產業機械及注塑機相關客戶下單，有望第二季回溫。

永冠強調，永冠各生產基地正積極擴充生產量能並且持續降本增效，以期優化毛利 表現。同時對於原材料走勢評估為穩中偏弱、向下盤整之格局，毛利率預估呈現逐季走高的態勢。

永冠4月出貨噸數18,612噸，月減9.2％、年增幅35.8％；4月合併營收9.09億元，月減8.1％，年成長32.3％。永冠指出，中國大陸風力發電產業需求依然強勁，帶動4月出貨量持續維持在高檔。