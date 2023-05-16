陳俊聖直言，上半年PC市場不會回到疫情前，下半年仍得觀察，需求不會突破暴漲，但能不能回到過往疫情前的水準，「也是蠻拚的」。

今年度整體PC出貨量已確定將出現雙位數的年減，但是否能回到2017、2018年時的水位，陳俊聖認為還看不清楚，「但遲早是會回到疫情前水準」，時間會落在何時？大家也正持續觀察。