搶攻端節餐飲商機，JR東日本大飯店台北推出「2023凱華鮑粽情意禮盒」，由凱華樓主廚楊德興領軍的廚師團隊手工製作，選用台灣頂級食材，將北部粽和客家粿粽傳統美食融入一起，打造海陸雙重奢華的美味饗宴。

「松露鮑魚臘味粽」以精選的九孔鮑魚和雲林快樂豬肉為主要食材，彈牙鮮嫩的口感，天然油脂自然透入晶透的長糯米，再加上特選臘腸、臘肉，以及經過爆香處理的開陽、香菇、栗子、紅蔥頭等頂級食材。每一口都充滿著濃郁的肉香和香料的迷人香氣，而特製的松露醬更為這道粽子增添了獨特的風味。

客家風味的「情意粿真粽」，經過繁複精細的製程，將糯米和在來米研磨成米漿後蒸熟，再揉成Q彈的粿皮。粿皮中包覆著九孔鮑魚、快樂五花豬肉、乾干貝、香菇、蝦皮和蘿蔔乾等豐富的內餡，每一口都帶著微微的油香，卻不油膩，口感豐富。

「2023凱華鮑粽情意禮盒」五顆裝售價1,680元 ，包含三顆松露鮑魚臘味粽和兩顆情意粿真粽，品味兩種風味的絕妙組合，禮盒附贈JR東日本大飯店台北時尚保冷袋。在5月25日之前預購並付款，可享85折優惠，單筆購買20盒以上可享台灣本島單點免費配送服務。