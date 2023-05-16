台股過去的4個交易日連續下跌，低點觸及15,424點，跌破5日、10日、20日及季線等短中期均線支撐，今天一根大紅棒，回補了過去4個交易日一路下探的低迷走勢，台積電貢獻台股指數約80點上下最多，其次為和泰車及台塑化，都各貢獻指數各5點以上。

和泰車第一季賺了近一個股本，並釋出利多，未來將攻氫能車等消息，激勵股價大漲約半根漲停，台塑化第一季轉盈，賺44.35億元，較上一季大虧143.2億元明顯好轉，成台股轉機王，股價連二天拉出長紅棒，今天大漲逾2％。