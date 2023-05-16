台股過去的4個交易日連續下跌，低點觸及15,424點，跌破5日、10日、20日及季線等短中期均線支撐，今天一根大紅棒，回補了過去4個交易日一路下探的低迷走勢，台積電貢獻台股指數約80點上下最多，其次為和泰車及台塑化，都各貢獻指數各5點以上。
和泰車第一季賺了近一個股本，並釋出利多，未來將攻氫能車等消息，激勵股價大漲約半根漲停，台塑化第一季轉盈，賺44.35億元，較上一季大虧143.2億元明顯好轉，成台股轉機王，股價連二天拉出長紅棒，今天大漲逾2％。
第一季財報低迷表現掀牌後，台股利空出盡，加權指數盤中大漲200點以上，最高攻抵15,682點，不但一根長紅棒補回過去連4個交易日下跌頹勢，更收復所有短中期均線，汽車股大漲近3％最給力，另光電、電腦及週邊設備都漲超過2％，半導體股上漲1.7％，更扮演指數勁揚的重要推手。
台股過去的4個交易日連續下跌，低點觸及15,424點，跌破5日、10日、20日及季線等短中期均線支撐，今天一根大紅棒，回補了過去4個交易日一路下探的低迷走勢，台積電貢獻台股指數約80點上下最多，其次為和泰車及台塑化，都各貢獻指數各5點以上。
和泰車第一季賺了近一個股本，並釋出利多，未來將攻氫能車等消息，激勵股價大漲約半根漲停，台塑化第一季轉盈，賺44.35億元，較上一季大虧143.2億元明顯好轉，成台股轉機王，股價連二天拉出長紅棒，今天大漲逾2％。
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