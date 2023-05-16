外交部發言人劉永健（取自外交部直播畫面）

英國前首相特拉斯今天(16日)將抵台訪問，但此舉卻遭同黨議員批評這是以台灣的安全為代價，企圖提升存在感的「網紅外交」。對此，外交部表示，特拉斯是台灣的長期友人，多次力挺我國的自由民主，外交部對其來訪表示誠摯歡迎也甚為重視，會反映在接待規格以及行程安排上。

特拉斯16日至20日訪問台灣，17日應台灣智庫「遠景基金會」邀請發表演說，訪台期間也將拜訪總統府、行政院、立法院、國防部、數發部、經濟部以及參訪故宮。這也是繼英國前首相柴契爾夫人之後，睽違27年再度有英國卸任首相訪台。

但此舉卻遭到同黨議員、英國下議院外交委員會主席柯恩詩痛批，特拉斯是在下台後藉此提升其存在感及維持知名度，是「網紅外交」（Instagram diplomacy）最糟的例子。

對此，外交部發言人劉永健今天在例行記者會中回應媒體詢問時表示，特拉斯是「台灣長期的友人」，英國政府在她擔任外相期間，曾多次個別或與其他G7國家表達維持台海穩定的重要性，並表示英國在確保台海和平穩定上具有明確的利益。

他說，特拉斯在2022年4月發表英國外交政策演說中，首度提及應確保台灣的民主政體具備自我防衛能力，去年6月北約峰會期間也表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全。

劉永健強調，特拉斯多次號召民主陣營支持台灣，將台海和平穩定議題的重要性從區域提升至全球層次，卸任後仍多次為台發聲，呼籲自由世界應竭盡所能支持我國，確保我國獲得自由防衛所需的支持，並力挺我國的自由民主。

他說，外交部感謝特拉斯對台灣的支持與深厚友誼，對其來訪表示誠摯歡迎，時隔27年又有英國首相級友人來訪，外交部甚為重視，接待的規格以及行程安排也都會反映外交部對訪賓的重視。